Cuáles son los planes a corto plazo de Mauro Icardi

La pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. ¿Qué está planeando él ahora? En la nota, los detalles.

La batalla entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. Ahora, ¿qué está planeando el futbolista para atacar a la conductora de Telefe? Facundo Ventura contó: "Mauro Icardi vuelve a la Argentina en el mes de octubre pero no va a ser un viaje más".

"Viene por dos motivos. Está convencidísimo que en el mes de octubre va a poder reencontrarse con sus hijas, a las cuales extraña y está desesperado por ver", agregó el comunicador.

"Además viene porque está decido hablar en los medios, contar su verdad y mostrar pruebas de todo. Hay varios periodistas que pican en punta, no vamos a revelarlos todavía pero lo cierto es que Mauro Icardi va a hablar de todo y de todos", cerró.

Mauro Icardi y Wanda Nara.jpg Wanda Nara y Mauro Icardi

Cuándo se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi Wanda Nara y Mauro Icardi pusieron fin a su matrimonio tras más de una década juntos y dos hijas en común: Francesca e Isabella. Fue en julio de 2024, cuando la mediática confirmó la separación en sus redes sociales. Desde ese entonces, la pelea entre ambos parece no terminar.