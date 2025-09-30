Cuáles son los planes a corto plazo de Mauro Icardi
La pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. ¿Qué está planeando él ahora? En la nota, los detalles.
La batalla entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece no tener fin. Ahora, ¿qué está planeando el futbolista para atacar a la conductora de Telefe? Facundo Ventura contó: "Mauro Icardi vuelve a la Argentina en el mes de octubre pero no va a ser un viaje más".
"Viene por dos motivos. Está convencidísimo que en el mes de octubre va a poder reencontrarse con sus hijas, a las cuales extraña y está desesperado por ver", agregó el comunicador.
"Además viene porque está decido hablar en los medios, contar su verdad y mostrar pruebas de todo. Hay varios periodistas que pican en punta, no vamos a revelarlos todavía pero lo cierto es que Mauro Icardi va a hablar de todo y de todos", cerró.
Cuándo se separaron Wanda Nara y Mauro Icardi
Wanda Nara y Mauro Icardi pusieron fin a su matrimonio tras más de una década juntos y dos hijas en común: Francesca e Isabella. Fue en julio de 2024, cuando la mediática confirmó la separación en sus redes sociales. Desde ese entonces, la pelea entre ambos parece no terminar.
Su crisis comenzó en 2022 por rumores de infidelidad de él con La China Suárez. En esos dos años, tuvieron momentos de reconciliación. Wanda fue vinculada con L-Gante y también esto agravó la tensión entre ambos.