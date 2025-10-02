El look de Rosalía en París: axilas teñidas y moda disruptiva

Rosalía sorprendió en la Semana de la Moda con un detalle muy inesperado en su imagen. ¡Mirá las fotos!

La Semana de la Moda en París siempre ha sido terreno fértil para experimentar con la imagen personal. Rosalía apareció en el debut de la diseñadora belga Julie Kegels con un look que desafió cualquier expectativa. Sin embargo, y aunque el outfit ya era tema de debate, fueron sus axilas teñidas quienes tomaron protagonismo.

En cuanto a la ropa, la artista eligió un conjunto bicolor que consistió en un top de satén en tono crudo con cuello alto que se desplegaba con tiras que caían al frente, y una falda fragmentada, casi como un collage, que alternaba pliegues negros y un liso marfil con un tajo profundo. El contraste cromático se reforzó con unas medias bucaneras de encaje negro que potenciaron la sensualidad de la propuesta.

Lo conceptual se adueñó de la cintura, donde unas tiras finas visibles insinuaban esa experimentación que tanto seduce a la moda contemporánea. Todo parecía pensado para abrir conversación, ya que se trataba de un look pensado desde la asimetría, que no buscaba complacer sino cuestionar.

El peinado fue parte de esa construcción, y Rosalía llevó una trenza baja adornada con cintas blancas y negras, en un juego de repeticiones que se correspondía con el estilismo. El maquillaje, en cambio, apostó a la naturalidad. Base ligera, labios rosados, mejillas apenas sonrojadas y ojos discretos.

En sus manos brillaron anillos XL que funcionaban como acentos de lujo, pero las uñas cortas en esmalte neutro equilibraron la propuesta, evitando cualquier exceso innecesario. Y fue entonces cuando el detalle menos previsto se transformó en el foco de atención; Rosalía mostró el vello de sus axilas teñido en un tono claro, casi decolorado, lo que generó una ola de comentarios en redes. Para algunos, un gesto disruptivo; para otros, un toque provocador en el terreno de lo personal llevado al escenario público.