Celeste Cid brilló con un look de encaje floral: las fotos

Celeste Cid deslumbró en el junket de Papá x 2 con un look arriesgado que unió moda de autor y joyería artesanal.

A propósito del estreno de Papá x 2, la comedia familiar que protagonizó junto a Benjamín Vicuña y Lucas Akoskin, Celeste Cid se presentó en un junket de prensa y se robó todas las miradas con un look que le quitó el aliento a más de uno.

La pieza central fue un naked dress de encaje floral en tono off white, firmado por la diseñadora María Gorof. El modelo abrazaba la silueta con breteles finos, una falda a la rodilla y un lazo del mismo género anudado al cuello. Debajo, un culotte al tono acompañaba la transparencia.

Celeste completó el vestuario con sandalias nude con plataformas y tobillera de Ricky Sarkany, que sumaron altura. El toque de lujo lo aportó un set de joyas Jean Pierre, con aros de oro blanco con brillantes y baguettes, además de anillos a juego.

El pelo, a cargo de Mauro Brito, cayó suelto con raya al costado y ondas suaves en las puntas. El maquillaje estuvo realizado por Antonella Spinazi de Frumboli Estudio, que se inclinó por un delineado cat eye, sombras amarronadas, rubor iluminado y un labial nude mate para cerrar el look.

La actriz compartió en redes imágenes de la jornada y, junto a ellas, un mensaje: “A mi equipito incondicional que siempre da lo mejor y hace todo más divertido, gracias por el juego”. Allí etiquetó a cada integrante de su team de belleza y estilo, es decir, su peinador, su maquilladora, el estilista Juan Manuel Márquez y su mánager Luz Chiappe.