Tini Stoessel deslumbró con sus looks deportivos en una campaña internacional

Mira los outfits deportivos que lució Tini Stoessel para Under Armour, con bermudas oversized y chunky sneakers.

Tini Stoessel fue elegida por la marca estadounidense Under Armour para protagonizar una campaña internacional que la muestra en un costado sporty y absolutamente trendy.

Las fotos fueron tomadas en plena calle, y en ellas se la vio con un conjunto de corpiño deportivo y bóxers a juego, visibles por debajo de un jogging oversized. A esa base le sumó mangas negras, medias blancas largas, zapatillas chunky grises y unos auriculares vincha que reforzaron la estética deportiva y urbana.

En cuanto a los detalles, Tini lució un collar doble en plateado con dijes, incluida la letra “T” de su logo personal, y aros a juego. El peinado en dos trenzas y un maquillaje fresco, con delineado definido, rubor en las mejillas y labios nude, completaron una propuesta que osciló entre lo street y lo fashion.

En otra tanda de imágenes, Tini llevó un look similar pero con una leve variación. Esta vez se mostró con un top deportivo blanco y bermuda de jogging negra, otra vez dejando ver los elásticos del bóxer, tendencia que pisa fuerte en el streetwear. El estilismo se completó con una campera cropped negra y anteojos de sol envolventes, un toque casi futurista que sumó actitud.

El calzado fue uno de los puntos más importantes, puesto que Tini presentó las zapatillas Sola de Under Armour, un modelo nuevo que combina líneas limpias con detalles retro y que remiten al ADN deportivo de la marca.