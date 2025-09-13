Camila Homs mostró su embarazo con un look llamativo: qué se puso

Camila Homs deslumbró con un diseño elegante y maquillaje sobrio para un look perfecto. No te pierdas las fotos.

Camila Homs eligió un vestido que tuvo minimalismo y dramatismo en partes iguales para mostrar su embarazo en redes sociales. Para un evento, la modelo lució un diseño azul navy de mangas largas y cuello cerrado, ceñido al cuerpo, que resaltó su figura de manera impecable.

La prenda sumó un detalle distintivo que elevó el resultado del look, siendo este unas plumas negras en los puños. Este recurso textil le dio textura y contraste, logrando que un vestido de silueta simple adquiriera un aire de alta moda.

Para acompañar la propuesta, Camila optó por un peinado recogido descontracturado con algunos mechones sueltos que enmarcaron su rostro, mientras que el maquillaje se inclinó hacia tonos sobrios, con labios nude y ojos delineados en negro.

En cuanto a los accesorios, llevó una mini cartera de mano en color negro, que complementó con discreción.

No te pierdas las fotos del look de Camila Homs: camila-homs-aposto-a-las-plumas-foto-instagramcamihoms-X2LVFRQ57VDQ3IE7N3WQOLZ7UM El vestido azul marino con plumas que eligió Camila Homs para lucir su embarazo. Instagram: camihoms