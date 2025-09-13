La mejor canción de todos los tiempos cumplió 60 años: cuál es

El 13 de septiembre de 1965, " Yesterday ", atribuida a la dupla John Lennon - Paul Mc Cartney y compuesta por el bajista de The Beatles , - se lanzó en Estados Unidos , luego de que se difundiera en el Reino Unido el 6 de agosto de ese año, la grabación realizada entre el 14 al 17 de junio de 1965 en Londres.

Como es la única interpretada únicamente por Paul McCartney y a la vez, completamente diferente del resto del repertorio de ese momento de The Beatles , es que pasaron meses antes de que John, George y Ringo le dieran el ok a Paul para hacer el lanzamiento en el álbum "Help" de lo que hoy es la mejor canción de todos los tiempos .

El siguiente testimonio del productor George Martin confirma que la canción no fue de Lennon-Mc Cartney sino que de Paul Mc Cartney :

"Discutí lo de Yesterday con Brian Epstein . Le dije que era una canción de Paul, entonces le consulté si Yesterday podía llevar solo la autoría de Paul McCartney. Su respuesta fue que no para así evitar algo que conduzca a la división de The Beatles" .

Por si falta algo aclarar está lo que el mismo John Lennon dijo en 1980 sobre Yesterday:

"Voy a los restaurantes y los grupos siempre están interpretando Yesterday. Inclusive, Yoko y yo autografiamos el violín de un tipo en España, después de que él tocara "Yesterday". Ese tipo no pudo entender que yo no había escrito esa canción. Pero supongo que él no hubiera podido ir de mesa en mesa tocando 'I Am The Walrus'

En el siguiente video, la presentación de "Yesterday" en Estados Unidos ,durante un concierto realizado en 1965 en el estadio Studio 50 de Nueva York. Paul lo interpreta solo y alejado del grupo (algo que no es común en los conciertos de bandas), tras una breve presentación de George Harrison:

Yesterday, la mejor canción de todos los tiempos

Esta canción que siempre la ha interpretado Paul Mc Cartney con una guitarra acústica en todas las giras que ha hecho como solista ha sido reproducida al menos siete millones de veces en el siglo XX, con 2200 versiones.

En 1999, Yesterday fue elegida como la mejor canción del siglo XX en una encuesta realizada por la BBC Radio.

Diez años después el portal informativo 24/7 Wall St. ubicó a Yesterday como número uno de una lista integrada con las 100 mejores canciones de todos los tiempos, elaborada teniendo en cuenta el índice de ventas de la Asociación de Industria Discográfica de EE.UU. (RIAA, por sus siglas en inglés), la revista Billboard, el número de versiones hechas y el reconocimiento de los expertos. En ese ranking que lidera Yesterday también aparecen en los primeros diez lugares Let it be y Hey Jude, de Lennon- Mc Cartnety y Rapsodia Bohemia (Queen).

como número uno de una lista integrada con las 100 mejores canciones de todos los tiempos, elaborada teniendo en cuenta el índice de ventas de la Asociación de Industria Discográfica de EE.UU. (RIAA, por sus siglas en inglés), la revista Billboard, el número de versiones hechas y el reconocimiento de los expertos. En ese ranking que lidera también aparecen en los primeros diez lugares Let it be y Hey Jude, de Lennon- Mc Cartnety y Rapsodia Bohemia (Queen). Y también un trabajo realizado en enero de este año por la publicación songlineup.com/ que difunde diversos rankings, uno de ellos con las mejores canciones atemporales de todos los tiempos, que también lo lidera Yesterday:

canciones atemporales La lista de mejores canciones según songlineup.com, el que figuran más canciones beatles en el listado. onglineup.com/the-40-best-songs-of-all-time/

El debut de "Yesterday" en Argentina

La única canción que todos sabían de memoria aquel 10 de diciembre de 1993 en River. De eso me di cuenta luego de ver la transmisión por Telefé (todavía no existía Internet, así no había de ver algo al intante en Youtube). Ese 10 de diciembre mucha gente de las provincias, como yo, viajó a Buenos Aires para ver a "The Beatles", un sueño en mayúsculas hecho realidad.

Si bien los momentos más emotivos -para mi - fueron el arranque con "Drive my car", la canción que siguió ("All my loving") y al final, el cierre con el eterno de "Hey jude", el momento de "Yesterday" fue particular porque realmente parecía una canción que ya todos lo sabíamos desde siempre. Los 30 mil ó 40 mil que habían en River lo cantaron como si el día anterior nos hubiésemos juntado a ensayarlo. Y además, lo recuerdo bien, todos lo cantaron despacio, afinado (algo imposible en los recitales en vivo) y con una emoción que generaba un sentimiento de unidad, de ser todos uno, a pesar de que yo y todos los que estuvimos en la cancha de River aquella vez nos sentimos leídos sin saber ni la mitad de la letra, pero no sé por qué todos los cantamos muy bien y no sentimos uno. ¿Será eso la beatlemanía?.

Acá tenés el momento en que lo tocó por primera vez en Argentina y subtitulado al español.

Dos perlitas de Yesterday

1. Como anécdota que deja esta canción fue la crítica hecha por Bob Dylan, quien primero dijo que "la Biblioteca del Congreso (de Estados Unidos) tiene miles de canciones mejores que 'Yesterday' y 'Michelle'". Se dice grabó su propia versión de "Yesterday" con su amigo beatle George Harrison: nunca se difundió. Pero se dice que la grabación existe.

2. En 2002, McCartney le pidió a Yoko Ono (la viuda de Lennon) si podía invertir los créditos de la autoría de la canción, de tal manera que en lugar de "Lennon/Mc Cartney" quedara "McCartney/Lennon". Yoko Ono se lo rechazó y aún hoy sigue siendo "Lennon-Mc Cartney".