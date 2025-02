Los Beatles sorprendieron en la premiación de los Grammy 2025 tras 28 años sin nominaciones en el evento

Este domingo 2 de febrero tuvo lugar una nueva edición de los premios Grammy, celebrado en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. En la ceremonia se dará reconocimiento a los artistas más destacados de 2024 por sus álbumes y canciones, según sus respectivos géneros. La sorpresa de la noche fue sin duda lo ocurrido con The Beatles después de casi tres décadas de no estar contemplados en las nominaciones.

Este año el evento fue presentado por el humorista y anfitrión Trevor Noah. Más allá de los premios, los Grammy son conocidos por las actuaciones que ofrecen los candidatos a lo largo de la velada.

Transcurrieron 28 años antes de que The Beatles aparecieran nuevamente en la lista de nominados para los Grammy. Esta vez, su nominación fue posible gracias a Now and then, la famosísima canción final del grupo, finalizada a partir de una antigua grabación de John Lennon, que era de baja calidad, pero que fue mejorada mediante inteligencia artificial, hecho que generó polémica entre los internautas y presentes en el evento.

La Academia añadió la canción a las categorías de Grabación del año y Mejor interpretación de rock. Anunciaron que si resultaban ganadores, el premio se otorgará únicamente a Paul McCartney y Ringo Starr, dado que John Lennon y George Harrison, al haber fallecido hace más de cinco años, no cumplen con los requisitos de los Grammy para ser elegidos en “nuevas grabaciones”. Uno de los momentos más destacados de la noche fue justamente el premio a la Mejor Grabación del Año y Mejor Interpretación de Rock, el cual se lo llevó la reconocida banda The Beatles, por su canción Now and Then. El premio fue recibido por Sean Ono Lennon, el hijo de John Lennon y Yoko Ono.

Es importante recordar que esta pieza musical nominada en los Grammy 2025, ocasionó controversia debido al empleo de la inteligencia artificial. Sin embargo, Paul McCartney aclaró que en la canción no se utilizó creación artificial, sino que la tecnología permitió recuperar la voz de Lennon y aumentar su calidad, facilitando su incorporación en una nueva obra. A la voz restaurada se añadieron las guitarras de George Harrison, que fueron grabadas en 1995, junto con la percusión de Ringo Starr, así como el bajo, piano y guitarra de McCartney.

Los más nominados de la noche de los Grammy fueron, Beyoncé con 11 nominaciones, Charli XCX y Post Malone con 8 nominaciones, Billie Eilish y Kendrick Lamar con 7 nominaciones, Jack Antonoff, Sabrina Carpenter, Chappell Roan y Taylor Swift con 6 nominaciones.