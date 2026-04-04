¡Bombazo! La foto de alto voltaje entre Ian Lucas y Sofía Gonet que dió que hablar

Tras el final del reality de Telefe, los finalistas se mostraron más mimosos que nunca y encendieron todas las alarmas.

Lo que nació entre cacerolas y delantales blancos en MasterChef Celebrity acaba de dar el salto definitivo al mundo del corazón. Ian Lucas y Sofía Gonet, los finalistas que mantuvieron al país en vilo con sus platos, ahora son el centro de un verdadero escándalo romántico.

ian lucas sofia gonet (1) Los fans no dejan de analizar cada "like" y comentario entre las estrellas, esperando el blanqueo definitivo. Telefe En las últimas horas, una foto que circuló como reguero de pólvora en Instagram terminó por confirmar lo que todos sospechaban: entre el influencer y La Reini la temperatura subió mucho más que el horno de una pastelería.

El beso entre la Reini y Ian que dejó a todos en la mira El clima de romance no es nuevo, pero los recientes gestos de los protagonistas pusieron a los seguidores en estado de alerta máxima. Todo comenzó con un fuerte descargo de intenciones por parte de Ian antes de la gran final, donde lanzó una frase que todavía retumba en los estudios de Martínez: aseguró que si se consagraba ganador, se casaba con Sofía.

sofia-gonet-ian-lucas-juntos La foto del abrazo en Instagram: el gesto de complicidad que se volvió tendencia en cuestión de minutos. Instagram @ianlucas Aunque muchos lo tomaron como una broma para el rating, la realidad es que el joven redobló la apuesta poco después confesando que se moría por darle un beso a su compañera. Esta tensión sexual, lejos de enfriarse tras el apagón de las cámaras, parece haber encontrado su punto de ebullición en la vida real.