¡Bombazo! La foto de alto voltaje entre Ian Lucas y Sofía Gonet que dió que hablar
Tras el final del reality de Telefe, los finalistas se mostraron más mimosos que nunca y encendieron todas las alarmas.
Lo que nació entre cacerolas y delantales blancos en MasterChef Celebrity acaba de dar el salto definitivo al mundo del corazón. Ian Lucas y Sofía Gonet, los finalistas que mantuvieron al país en vilo con sus platos, ahora son el centro de un verdadero escándalo romántico.
En las últimas horas, una foto que circuló como reguero de pólvora en Instagram terminó por confirmar lo que todos sospechaban: entre el influencer y La Reini la temperatura subió mucho más que el horno de una pastelería.
El beso entre la Reini y Ian que dejó a todos en la mira
El clima de romance no es nuevo, pero los recientes gestos de los protagonistas pusieron a los seguidores en estado de alerta máxima. Todo comenzó con un fuerte descargo de intenciones por parte de Ian antes de la gran final, donde lanzó una frase que todavía retumba en los estudios de Martínez: aseguró que si se consagraba ganador, se casaba con Sofía.
Aunque muchos lo tomaron como una broma para el rating, la realidad es que el joven redobló la apuesta poco después confesando que se moría por darle un beso a su compañera. Esta tensión sexual, lejos de enfriarse tras el apagón de las cámaras, parece haber encontrado su punto de ebullición en la vida real.
El bombazo definitivo llegó con una historia de Instagram donde se los ve fundidos en un abrazo total, sonrientes y con una complicidad que no deja lugar a dudas. Si bien ninguno de los dos salió a ponerle rótulo oficial al vínculo, los "palitos" virtuales y los comentarios cargados de doble sentido son moneda corriente. Sus millones de seguidores ya se ilusionan con que la buena onda de la competencia haya mutado en un amor de exportación.