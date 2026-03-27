Sofía Gonet generó revuelo en vivo con una confesión íntima sobre su cuerpo
La influencer pasó por A la Barbarossa este viernes y sorprendió a todos al revelar detalles de su intimidad.
Sofía Gonet, mejor conocida como "La Reini", generó revuelo tras su paso por A la Barbarossa, donde sorprendió con una confesión íntima que no pasó desapercibida en el estudio.
En medio de la charla con Georgina Barbarossa y el panel, surgió el tema de los hábitos de cuidado personal y la influencer no dudó en responder sin filtro.
"No, yo no me depilo", confesó la exparticipante de MasterChef Celebrity en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa.
Lejos de incomodarse, "La Reini" profundizó sobre su postura y explicó los motivos detrás de su elección: "No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación". Sin embargo, dejó en claro que no se trata de una decisión rígida: "A veces sí, a veces no. Depende de mí".
Fiel a su estilo, Sofía Gonet también remarcó que su postura no está condicionada por la mirada ajena ni por expectativas externas. "Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa", aseguró la influencer
Y concluyó: "Me depilo si tengo ganas, pero depende de cómo me siento yo, no por la otra persona".