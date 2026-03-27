Sofía Gonet generó revuelo en vivo con una confesión íntima sobre su cuerpo

La influencer pasó por A la Barbarossa este viernes y sorprendió a todos al revelar detalles de su intimidad.

Sofía Gonet, mejor conocida como "La Reini", generó revuelo tras su paso por A la Barbarossa, donde sorprendió con una confesión íntima que no pasó desapercibida en el estudio.

En medio de la charla con Georgina Barbarossa y el panel, surgió el tema de los hábitos de cuidado personal y la influencer no dudó en responder sin filtro.

Sofía Gonet en A la Barbarossa "No, yo no me depilo", confesó la exparticipante de MasterChef Celebrity en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa.

Lejos de incomodarse, "La Reini" profundizó sobre su postura y explicó los motivos detrás de su elección: "No me gusta que me toqueteen. No, no me gusta hacerme la depilación". Sin embargo, dejó en claro que no se trata de una decisión rígida: "A veces sí, a veces no. Depende de mí".

Sofía Gonet Sofía con nuevo look. Foto: Instagram / @sofiagonet. Fiel a su estilo, Sofía Gonet también remarcó que su postura no está condicionada por la mirada ajena ni por expectativas externas. "Si voy a tener un encuentro con otra persona, no me importa", aseguró la influencer