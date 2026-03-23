Sofía Gonet sorprendió al confirmar una drástica decisión en su vida sexual

"La Reini" estuvo como invitada a Cortá por Lozano y reveló el proceso interno que está atravesando y por qué eligió este nuevo camino para su bienestar.

Sofía Gonet, mejor conocida como "La Reini", volvió a generar repercusión tras compartir en Cortá por Lozano una decisión personal que llamó la atención de sus seguidores: comenzó a transitar un período de celibato como parte de un proceso interno.

Fiel a su estilo directo, la influencer explicó los motivos detrás de esta elección, vinculados a una búsqueda de equilibrio emocional y mayor claridad en su vida cotidiana.

Sofía Gonet en Cortá por Lozano La exparticipante de MasterChef Celebrity estuvo en Cortá por Lozano. Captura de pantalla Youtube Telefe. "Sí (estoy en una semana de celibato), esperemos que dure mucho. Mi foco ahora es encontrar como un estado zen", aseguró la exparticipante de MasterChef Celebrity.

En ese sentido, dejó en claro que no se trata de algo superficial, sino de una decisión orientada a mantenerse enfocada en sus objetivos personales y laborales. "Concentrarme en mis proyectos, mis cositas porque si no me desenfoco", añadió la influencer.

Sofía Gonet en Cortá por Lozano 2 La influencer confesó que busca mayor equilibrio emocional y decidió alejarse de las distracciones sentimentales. Captura de pantalla Youtube Telefe. Al profundizar sobre su experiencia en vínculos afectivos, "La Reini" reconoció que muchas veces el plano sentimental influye en su rumbo: "Me desenfoco con el amor. Hay personas que me suman y personas (que no). Siempre hay que tener personas que te potencien".