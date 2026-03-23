Ni actriz ni modelo: el giro radical en la vida de Soledad Fandiño lejos de las cámaras

La artista compartió con sus seguidores su entusiasmo por el nuevo camino que eligió para su bienestar integral.

Tras años ligada al mundo del espectáculo, Soledad Fandiño decidió dar un giro significativo en su camino profesional y personal. Alejada de las cámaras y las pasarelas, la actriz eligió enfocarse en un estilo de vida más conectado con el bienestar integral, priorizando su salud física, mental y emocional.

En esta nueva etapa, la artista comenzó a capacitarse de manera intensiva en disciplinas vinculadas al entrenamiento consciente. Actualmente se encuentra formándose como instructora de Pilates y sumó también el método Sculpt, una práctica que combina trabajo corporal con mayor dinamismo.

Este es uno de los videos que compartió Soledad Fandiño en Instagram sobre Pilates Soledad Fandiño Se Encuentra Estudiando Pilates Y Pilates Sculpt A través de sus redes sociales, fue mostrando parte de este proceso y compartió su entusiasmo por el cambio. "Hace unos días que estoy acá estudiando Pilates y Sculpt. Mi felicidad es total", expresó la modelo.

La técnica en la que se especializa integra dos enfoques complementarios: por un lado, el Pilates, centrado en la postura, la respiración y el fortalecimiento del core; y por otro, el sculp, que incorpora ejercicios más intensos con elementos como bandas o pesas livianas para potenciar la tonificación. Este tipo de entrenamiento busca no solo mejorar la condición física, sino también optimizar el movimiento y prevenir lesiones.

Soledad Fandiño 2 La actriz profundiza su camino en disciplinas que unen salud física y mental. Instagram Soledadfandino. El interés de Fandiño por este universo no es reciente. Semanas atrás, ya había profundizado en herramientas orientadas al equilibrio emocional, logrando certificarse como instructora de meditación guiada en Miami. Este recorrido forma parte de un proceso más amplio, marcado también por su experiencia personal tras atravesar un cáncer de mama.