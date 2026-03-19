El reality culinario de Telefe llegó a su final con un programa cargado de emociones este jueves por la noche.

MasterChef Celebrity vibró con una final llena de emociones y grandes retos para Ian Lucas y Sofía Gonet. En la última gala ambos participantes deleitaron a los jurados con tres entregas a la altura de la definición y recibieron grandes halagos.

Como plato principal, Ian Lucas presentó una milanesa de bife con hueso, lingüinis negros con manteca de ajo confitado. Mientras que Sofía realizó vieiras con puré de humita y una salsa de queso y pimienta.

Antes de anunciar el final, el jurado invitó a los participantes a tomar su lugar y tanto Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis bajaron a la zona de los participantes. Sin dudas un gesto que sorprendió a todos en una noche emotiva.

MasterChef Celebrity llegó a su final con una noche emocionante ¿Ian Lucas o Sofía Gonet? Quién ganó la final de MasterChef Celebrity 2026 En las definiciones solo uno es el ganador y finalmente quien se llevó el trofeo tan deseado fue Ian Lucas, la joven influencer que deleitó con grandes platos a lo largo de la temporada.

MasterChef -Ian Lucas ganador Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity. Foto: gentileza prensa Telefe. "Fueron seis meses que la pasé increíble, me llevo amigos nuevos... Gracias a toda la gente que bancó mucho y a mi familia", expresó Ian Lucas, el gran campeón de la nueva edición de MasterChef.