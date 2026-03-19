Donato De Santis anunció su retiro de Masterchef Celebrity en vivo y sorprendió a todos: "Ha llegado el momento"
Entre lágrimas y aplausos, el prestigioso cocinero se despidió de Betular, Martitegui y una Wanda Nara que no sabía nada de la novedad.
Lo que debía ser una noche de pura competencia y estrategia culinaria se transformó en un adiós histórico que nadie vio venir. En el arranque de la esperada primera final de MasterChef Celebrity, el mismísimo Donato de Santis paralizó el estudio para lanzar una noticia que dejó a la producción y a los fans en estado de shock: tras una década ininterrumpida como pilar del jurado, el chef italiano decidió colgar el delantal y despedirse para siempre del formato.
El "paso al costado" de Donato De Santis que sacude a la televisión argentina
El clima de tensión por la definición entre Ian Lucas y Sofía Gonet se disipó cuando Donato pidió la palabra con urgencia. “Wanda, un segundo, un segundo. Perdón. Te voy a pedir tres minutos para algo mío personal”, solicitó el chef ante la mirada atónita de la conductora.
Con una trayectoria de diez ediciones a sus espaldas, el italiano fue contundente sobre su futuro profesional: “Lo que quiero decir es que, bueno, ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado. Así que decidí de que esta es mi última participación”.
La reacción de Wanda Nara resumió el sentimiento de todo el país: un "¿Qué?" cargado de incredulidad. La conductora, visiblemente conmovida, admitió minutos después que no estaba al tanto de la drástica decisión de Donato. Por su parte, Ian Lucas no ocultó su angustia ante la partida de su mentor: “Lo del Tano no me la esperaba ni loco. Me pegó acá en el corazón. Me mató. Es una leyenda, no solo de MasterChef, sino del país”.
Donato Di Santis no quiso irse sin dedicarle palabras de afecto a sus "compañeros de vida", Germán Martitegui y Damián Betular, destacando la excelencia y el corazón de Wanda frente al ciclo. El chef también hizo hincapié en el vínculo con los televidentes, agradeciendo al público que lo acompañó con críticas constructivas durante estos diez años de éxito rotundo. “Perdón que agarré este momento porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes”, se disculpó con los finalistas antes de fundirse en un abrazo eterno con el equipo.