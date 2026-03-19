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Donato de Santis

Donato De Santis anunció su retiro de Masterchef Celebrity en vivo y sorprendió a todos: "Ha llegado el momento"

Entre lágrimas y aplausos, el prestigioso cocinero se despidió de Betular, Martitegui y una Wanda Nara que no sabía nada de la novedad.

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Donato de Santis pidió tres minutos de aire para comunicar su renuncia definitiva. / Captura Telefe

Donato de Santis pidió tres minutos de aire para comunicar su renuncia definitiva. / Captura Telefe

Lo que debía ser una noche de pura competencia y estrategia culinaria se transformó en un adiós histórico que nadie vio venir. En el arranque de la esperada primera final de MasterChef Celebrity, el mismísimo Donato de Santis paralizó el estudio para lanzar una noticia que dejó a la producción y a los fans en estado de shock: tras una década ininterrumpida como pilar del jurado, el chef italiano decidió colgar el delantal y despedirse para siempre del formato.

El "paso al costado" de Donato De Santis que sacude a la televisión argentina

El clima de tensión por la definición entre Ian Lucas y Sofía Gonet se disipó cuando Donato pidió la palabra con urgencia. “Wanda, un segundo, un segundo. Perdón. Te voy a pedir tres minutos para algo mío personal”, solicitó el chef ante la mirada atónita de la conductora.

Donato De Santis renunció a Masterchef.

Con una trayectoria de diez ediciones a sus espaldas, el italiano fue contundente sobre su futuro profesional: “Lo que quiero decir es que, bueno, ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado. Así que decidí de que esta es mi última participación”.

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Wanda Nara no pudo ocultar su asombro ante el anuncio espont&aacute;neo del chef italiano.

Wanda Nara no pudo ocultar su asombro ante el anuncio espontáneo del chef italiano.

La reacción de Wanda Nara resumió el sentimiento de todo el país: un "¿Qué?" cargado de incredulidad. La conductora, visiblemente conmovida, admitió minutos después que no estaba al tanto de la drástica decisión de Donato. Por su parte, Ian Lucas no ocultó su angustia ante la partida de su mentor: “Lo del Tano no me la esperaba ni loco. Me pegó acá en el corazón. Me mató. Es una leyenda, no solo de MasterChef, sino del país”.

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El jurado compuesto por Betular, De Santis y Martitegui se rompe tras una d&eacute;cada de &eacute;xito.

El jurado compuesto por Betular, De Santis y Martitegui se rompe tras una década de éxito.

Donato Di Santis no quiso irse sin dedicarle palabras de afecto a sus "compañeros de vida", Germán Martitegui y Damián Betular, destacando la excelencia y el corazón de Wanda frente al ciclo. El chef también hizo hincapié en el vínculo con los televidentes, agradeciendo al público que lo acompañó con críticas constructivas durante estos diez años de éxito rotundo. “Perdón que agarré este momento porque necesitamos entrar en el mérito de ustedes”, se disculpó con los finalistas antes de fundirse en un abrazo eterno con el equipo.

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