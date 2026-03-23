Los rumores de una posible reconciliación entre Sofía Gonet "La Reini" y Homero Pettinato cobran cada vez más fuerza tras una serie de coincidencias en la costa argentina. Todo comenzó cuando la influencer anunció que se tomaría unos días de descanso en Cariló , supuestamente acompañada por un grupo de amigas.

Sin embargo, las sospechas se encendieron rápidamente cuando testigos aseguraron haber visto al conductor caminando por el centro de la misma ciudad balnearia.

Las pistas en las redes sociales parecen alimentar la teoría de un encuentro secreto. A pesar de su habitual perfil activo como creadora de contenido, La Reini no ha mostrado a ninguna de sus acompañantes durante el viaje.

Embed - Sofía Gonet y Homero Pettinato: tras la fuerte pelea, los indicios que alimentan rumores de reconciliación

En su lugar, se limitó a compartir fotos de consumos individuales, como un plato de pancakes con manzana caramelizada, lo que llamó la atención y generó dudas sobre su verdadera compañía. Por su parte, Homero Pettinato se ausentó de su trabajo habitual en Olga y mantiene un hermetismo total, sin publicar ningún tipo de contenido en sus historias.

A este escenario se suma un notable cambio de actitud por parte de la mediática. En una reciente entrevista brindada el día viernes, La Reini bajó el tono de la confrontación que venía manteniendo con su ex y aseguró pacíficamente que "está todo bien con Homero" . Incluso, demostrando una postura mucho más relajada, bromeó con la idea de invitarlo a la cafetería que planea abrir en el futuro y hasta bautizar un café con su nombre.

Durante esa misma nota, La Reini aclaró que no se han comunicado por mensajes, pero hizo referencia a cómo la exposición mediática repercute de manera diferente en cada uno. La influencer reconoció que las críticas le afectan poco, pero admitió entender que a Homero la situación lo abruma mucho más y que eso perjudica su salud mental.

Homero Pettinato y Sofía Gonet Homero Pettinato y Sofía Gonet terminaron su relación a mediados de julio de 2025. X @PtcRecargado.

Este posible reencuentro abre la puerta a un nuevo capítulo en la pareja, dejando atrás el reciente historial de fuertes declaraciones cruzadas y descargos públicos que habían protagonizado tras su separación.

En otras de las declaraciones, una vecina apareció como testigo y expresó ver a la influencer en el edificio donde reside Homero, alimentando aún más este regreso que hasta el momento, no ha sido publicado por sus protagonistas.