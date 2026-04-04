¿El nuevo Rey de YouTube? El histórico Récord Guinness de Alejo Igoa que humilló a las leyendas
El creador de contenido más grande del habla hispana celebró sus placas Guinness ante miles de niños y adolescentes.
El fenómeno que nació en un pequeño pueblo de Misiones y conquistó el planeta entero acaba de sellar su leyenda en el corazón de Villa Crespo. Alejo Igoa no solo reventó su tercer Movistar Arena con una producción de nivel internacional, sino que dejó a la farándula y al mundo del streaming en shock al exhibir sus dos flamantes placas de los Récord Guinness.
Ante una multitud enloquecida, el joven que alguna vez fue rechazado en una cadena de comidas rápidas se coronó como el rey absoluto de YouTube en español, superando a pesos pesados como Luisito Comunica y Germán Garmendia.
El sueño que nació con una "mentira" a sus padres: la vida de Alejo Igoa
La aventura de este joven de Posadas comenzó con una pequeña travesura: les pidió a sus padres, Sergio y Gabriela, una cámara con la excusa de sacar fotos, pero su verdadero objetivo era la pantalla. Con apenas 17 años y escondido de su familia, subió su primer video mientras luchaba contra el bullying y una timidez que parecía invencible.
El destino lo llevó a Rosario para estudiar Arquitectura, pero el llamado de la creatividad fue más fuerte. Tras abandonar la carrera, y luego de que nadie le diera trabajo, se mudó a Buenos Aires con los bolsillos casi vacíos. Hoy, ese mismo chico ostenta la Placa de Diamante Rojo, la distinción máxima de YouTube, un logro que lo pone en la mira de toda la industria global.
El show en el Movistar Arena fue un verdadero fuerte descargo de talento y producción. Con más de 30 artistas en escena, acróbatas y una puesta inmersiva espectacular, Alejo transformó el estadio en una fiesta de retos y juegos.
Sin embargo, el momento de mayor tensión y emoción llegó cuando mostró las acreditaciones de los Récord Guinness. Al alcanzar los 110 millones de seguidores, Igoa destronó a figuras que parecían inalcanzables como Fede Vigevani o el mismísimo Fernanfloo.