¿El nuevo Rey de YouTube? El histórico Récord Guinness de Alejo Igoa que humilló a las leyendas

El creador de contenido más grande del habla hispana celebró sus placas Guinness ante miles de niños y adolescentes.

Es el youtuber con mayor cantidad de seguidores en Argentina. / Instagram @alejoigoa

El fenómeno que nació en un pequeño pueblo de Misiones y conquistó el planeta entero acaba de sellar su leyenda en el corazón de Villa Crespo. Alejo Igoa no solo reventó su tercer Movistar Arena con una producción de nivel internacional, sino que dejó a la farándula y al mundo del streaming en shock al exhibir sus dos flamantes placas de los Récord Guinness.

alejo-igoa-record (3) Alejo Igoa posa orgulloso con sus dos certificados de Récord Guinness ante un Movistar Arena repleto. Instagram @alejoigoa Ante una multitud enloquecida, el joven que alguna vez fue rechazado en una cadena de comidas rápidas se coronó como el rey absoluto de YouTube en español, superando a pesos pesados como Luisito Comunica y Germán Garmendia.

El sueño que nació con una "mentira" a sus padres: la vida de Alejo Igoa La aventura de este joven de Posadas comenzó con una pequeña travesura: les pidió a sus padres, Sergio y Gabriela, una cámara con la excusa de sacar fotos, pero su verdadero objetivo era la pantalla. Con apenas 17 años y escondido de su familia, subió su primer video mientras luchaba contra el bullying y una timidez que parecía invencible.

alejo-igoa-record (2) La mega producción del show incluye a más de 30 acróbatas y bailarines. Instagram @alejoigoa El destino lo llevó a Rosario para estudiar Arquitectura, pero el llamado de la creatividad fue más fuerte. Tras abandonar la carrera, y luego de que nadie le diera trabajo, se mudó a Buenos Aires con los bolsillos casi vacíos. Hoy, ese mismo chico ostenta la Placa de Diamante Rojo, la distinción máxima de YouTube, un logro que lo pone en la mira de toda la industria global.

Alejo Igoa hizo historia en Youtube. El show en el Movistar Arena fue un verdadero fuerte descargo de talento y producción. Con más de 30 artistas en escena, acróbatas y una puesta inmersiva espectacular, Alejo transformó el estadio en una fiesta de retos y juegos.