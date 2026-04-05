Graciela Alfano reveló que su fantasía sexual es hacer un trío con dos mega estrellas: sus elegidos son...

Entre confesiones de lindo aliento y pactos de fidelidad, la exvedette puso en la mira su libertad sexual.

Fiel a su estilo indomable y más vigente que nunca, Graciela Alfano visitó el living de La mañana con Moria y desató un verdadero escándalo al revelar sus fantasías más íntimas. Grace, que a los 73 años sigue siendo la mujer más deseada del país, no se guardó nada y dio nombres propios al confesar con qué mega figuras del espectáculo armaría un trío explosivo.

La declaración dejó a la mismísima Moria Casán en shock, confirmando que para la Alfano no existen los tabúes.

El deseo mayor de Graciela Alfano confesado a La One La temperatura del estudio subió cuando Graciela recordó un encuentro cercano con Benjamín Vicuña en Punta del Este. Sin vueltas, la rubia elogió la fisonomía del actor chileno: “Él me gustó porque se acercó, y tiene una boca... Ese día no se escuchaba nada y me habló al oído. Y yo pensé: ‘Wow, qué lindo esto, tiene lindo aliento’. Él está bueno”.

Benjamín Vicuña (1) Benjamín Vicuña, el galán señalado por la Alfano como el integrante ideal para su fantasía. Foto: captura de video / Telefe. Pero el bombazo no terminó ahí, ya que la Alfano también puso el ojo en una mujer para completar su equipo ideal: Evangelina Anderson. “Me gusta porque me parece una chica suficiente. Me divierte mucho la cabeza que tiene. También me gusta mucho su boca cuando habla”, aseguró sobre la esposa de Demichelis.

Graciela Alfano 2 A los 73 años, la exvedette argentina sigue marcando la agenda mediática con su honestidad y vanguardia. Archivo MDZ Este fuerte descargo de honestidad brutal no es casual. Días atrás, en el programa de Pampita, ya había adelantado que para ella los tríos no son una novedad: “Sí. He tenido tríos y me gustan”.