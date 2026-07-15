El llamativo posteo hot de Pablo Lescano que encendió la previa mundialista de la Selección

El líder de la cumbia villera sorprendió a sus seguidores al retratarse en la intimidad de su baño antes del partido de Argentina.

Pablo Lescano se encuentra en el centro de la escena y no precisamente por un nuevo lanzamiento musical. El carismático líder de Damas Gratis dejó a sus fanáticos completamente sin palabras al compartir una serie de imágenes con una fuerte impronta sensual, capturadas en la intimidad de su hogar.

¡Qué fotones! A través de su cuenta de Instagram, el referente de la cumbia villera se fotografió frente al espejo de su baño. En las postales se lo puede ver vistiendo únicamente un bóxer oscuro, con un amplio jacuzzi de fondo, una faceta estética totalmente inusual en su perfil público.

Las postales hot se viralizaron con fuerza en las redes sociales tras el último partido del seleccionado nacional. Instagram @pablitolescanook Las capturas fueron publicadas originalmente en las horas previas al enfrentamiento de la Selección Argentina contra Suiza. Sin embargo, el impacto visual fue tan grande entre su comunidad que las fotos no tardaron en viralizarse y generar miles de reacciones cruzadas durante las horas posteriores.

Este destape coincide con un gran presente para el músico. En el plano afectivo, atraviesa una etapa de armonía tras reconciliarse con su esposa, Cecilia Calafell. Además, el cantante combina su cargada agenda de conciertos con su pasión por el fútbol.