Fernando Burlando exige cárcel para el conductor que casi mata a su hija: "Hijo de pu..."

El abogado estalló en redes contra el hombre de 82 años que manejaba en contramano por Cañuelas.

Fernando Burlando utilizó sus redes para escrachar al conductor que casi provoca una tragedia familiar. / Archivo Captura TV

Lo que debía ser un viaje tranquilo por la Ruta 3 se transformó en una escena de terror cuando Barby Franco, al volante de su moderno Tesla Cyberbeast, se vio obligada a realizar una maniobra heroica para salvar su vida y la de su pequeña hija, Sarah Burlando.

Así fue el accidente de Barby Franco. Tras el escalofriante choque en cadena provocado por una camioneta en contramano, Fernando Burlando rompió el silencio con un fuerte descargo que no dejó títere con cabeza.

"Asesino en estado de larva": el ataque de furia de Burlando El letrado más famoso de la Argentina no anduvo con vueltas a la hora de calificar al responsable del siniestro ocurrido en el kilómetro 69. Según el parte oficial, un hombre de 82 años a bordo de una Mitsubishi L200 irrumpió en sentido contrario y se dio a la fuga, provocando que el auto de Barby fuera embestido desde atrás.

ig-descargo-fernando-burlando-accidente-barby-franco El abogado pidió una reforma urgente del Código Penal tras ver las imágenes del choque en cadena. Captura Instagram @burlandofernando “Asesino en estado larvario. La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia”, escribió Burlando en un posteo que se volvió viral en minutos. Visiblemente quebrado por el riesgo que corrió su hija de apenas tres años, el abogado cerró su mensaje con un visceral: “¡Hijo de puta!”.

enojo fernando burlando (1) La pequeña Sarah Burlando, de solo 3 años, se encontraba en el asiento trasero al momento del impacto múltiple. Archivo MDZ Gracias a la tecnología del vehículo de alta gama que conducía Franco, el impacto quedó registrado desde varios ángulos, convirtiéndose en una prueba clave para la Justicia. El abogado utilizó estos videos para poner en la mira la falta de controles y la debilidad de las leyes actuales.