"La tiraron al piso y...": Evangelina Anderson confesó el violento ataque que sufrió su hija en manos de hinchas de Boca

Entre lágrimas, la exesposa de Martín Demichelis relató el bullying que terminó con su hija en el hospital.

Evangelina Anderson durante su visita a LAM, el momento exacto en que decidió romper el silencio. / Captura América TV LAM

En una tarde de Viernes Santo que parecía transcurrir sin sobresaltos, Evangelina Anderson se sentó en el living de LAM y desató un verdadero escándalo al revelar el calvario que vivió una de sus hijas.

Lo que comenzó como una charla distendida con Ángel de Brito sobre su presente y su historia con Martín Demichelis, terminó en un fuerte descargo sobre un episodio de violencia escolar que la modeo se habia guardado completamente.

Así fue el violento ataque que sufrió la hija de Evangelina en el colegio. El calvario que vivió la hija de Demichelis: "Entre cuatro nenes" La confesión de Evangelina dejó mudo al panel de las "angelitas". Según relató la rubia, el hecho ocurrió durante la etapa en la que Martín Demichelis dirigía a River Plate, un momento de altísima exposición.

Evangelina Anderson subió un video de su hija y le llovieron críticas. Foto: Captura Instagram. La modelo recordó el regreso al país como una etapa de tensiones y desafíos para sus hijos. Archivo MDZ Tras una victoria millonaria en el Superclásico, la rivalidad más amarga del país se trasladó de las tribunas al patio del colegio. “Nunca lo conté, pero una de mis hijas... en el primer Superclásico, ganó River y a mi hija la agarraron entre cuatro nenes en la escuela, la rodearon, la tiraron al piso y le empezaron a pegar diciendo ‘Aguante Boca’", disparó visiblemente conmovida.

hijas evangelina anderson "Sufrió un hecho de bullying fatal": la frase de Evangelina que despertó el repudio generalizado en redes. Archivo MDZ El relato subió de tono cuando la modelo expuso la falta de respuesta del establecimiento educativo ante semejante escándalo. Evangelina recordó con dolor que se enteró de la situación recién cuando pasó a retirar a la pequeña.