La actriz realizó una exclusiva entrevista con Moria y habló sobre el mal momento que pasó con la modelo y exparticipante de MasterChef Celebrity.

Evangelina Anderson volvió a estar en el foco de la polémica, pero esta vez por un tema que nada tiene que ver con Ian Lucas. Es que Moria Casán entrevistó a Fátima Flórez y la artista estalló contra la modelo y expareja de Martín Demichelis.

Fátima se encontraba caracterizada como Moria Casán y fue en ese momento en el que habló sobre el maltrato que vivió por parte de Evangelina Anderson. Fue la conductora de El Trece quien dio el pie con una picante pregunta: "Como Moria imaginaria y ojo de loca que nunca se equivoca. ¿Cómo ves a estas chicas que pululan por el ambiente? Un breve touch de Evangelina Anderson e Ian Lucas".

La actriz habló como Moria, pero claramente contó la mala experiencia con Evangelina: "No se ha portado nada bien, me ha ninguneado, me ha bolu..., me ha pelot..., me ha felupedeado. Eso fue hace muchos años".

Fátima Flórez estalló contra Evangelina Anderson Fátima Flórez hundió a Evangelina Anderson y reveló la mala experiencia que vivió: "Peligrosísima" En otra parte de la nota sostuvo que "la señora Evangelina Anderson es peligrosísima" y que le hizo "la vida imposible". Esto, por supuesto, generó revuelo y las declaraciones de la artista que la rompió en la temporada de verano se volvieron virales rápidamente.