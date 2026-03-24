Un examigo de Evangelina Anderson rompió el silencio y contó el lado más oscuro de la modelo: "Es capaz de..."

Una de las personas que mejor conoce a la modelo habló en LAM este lunes y reveló una cara desconocida de Anderson.

Evangelina Anderson quedó en el centro de la escena tras las duras definiciones de un examigo.

El paso de Evangelina Anderson por MasterChef Celebrity la devolvió al centro de la escena mediática después de un tiempo de bajo perfil. Su nombre volvió a resonar con fuerza, sobre todo por el vínculo que mantuvo con el influencer Ian Lucas, con quien tiene una diferencia de edad de 16 años.

La repercusión creció aún más cuando el joven se consagró ganador del reality de Telefe, lo que potenció el interés sobre la relación, especialmente por el bajo perfil con el que la modelo manejó el tema en público. En medio de ese contexto, surgieron nuevas versiones que volvieron a ponerla en el foco.

César Carozza en LAM César Carozza fue amigo de Anderson. Captura de pantalla Youtube América TV. Las declaraciones más fuertes llegaron en LAM, donde el abogado César Carozza, quien mantuvo durante años un vínculo cercano y laboral con Anderson, sorprendió con duras afirmaciones sobre la modelo.

Según relató el letrado, el quiebre entre ambos se dio luego de que ella lo señalara como el responsable de haber filtrado una supuesta infidelidad de Martín Demichelis, algo que él negó.

evangelina anderson 6 El letrado habló de cómo se quebró su amistad con la modelo. @evangelinaanderson "Evangelina es caprichosa, que no acepta que hablen mal de ella", sostuvo el abogado. "Era amigo, la representé años. Me alejé ahora cuando se separó, según ella yo le había contado a Yanina el cuerno. Yo no fui. Para ella todo es un drama", explicó Carozza.