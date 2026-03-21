Ian Lucas evitó cruzarse con Evangelina Anderson y se bajó de un programa importante de Telefe

La victoria de Ian Lucas en MasterChef Celebrity no trajo solo festejos, sino que detonó una interna feroz en los pasillos de Telefe . El flamante campeón de las hornallas plantó bandera y ejecutó un desplante que dejó a la producción de Cortá por Lozano en llamas.

Sin vueltas, el influencer se negó rotundamente a pisar el estudio si compartía aire con Evangelina Anderson , reavivando un viejo y escandaloso conflicto que los vincula sentimentalmente y que, al parecer, está lejos de quedar en el olvido.

Evangelina Anderson, en el ojo de la tormenta por su mala relación con el flamante campeón.

La bomba estalló en SQP, donde Yanina Latorre dio detalles del cronograma fallido del cantante. Tras alzarse con el trofeo, Ian tenía previsto un raid mediático por toda la grilla de la señal, pero el nombre de la esposa de Demichelis funcionó como un freno de mano.

“Ian iba a hacer hoy todos los programas de Telefe, pero como a Evangelina le tocaba estar en el programa de Vero, se bajó”, sentenció la panelista de América, confirmando que el artista marcial de las redes prefiere el silencio antes que un careo incómodo frente a las cámaras.

Más allá del desplante, el trasfondo de la pelea tiene tintes de estrategia de imagen. Según la información que maneja el entorno del influencer, existiría una bajada de línea para dejarlo mal parado en relación al supuesto affaire que los unió tiempo atrás.

MasterChef -Ian Lucas ganador Ian Lucas se consagró ganador de MasterChef Celebrity pero el festejo se vio empañado por la interna. Archivo MDZ

“Están queriendo limpiarle la imagen a ella para que él quede mal y como que él quiso algo que ella no”, disparó Latorre, sugiriendo que Ian Lucas se siente usado para proteger la reputación de la modelo. Esta desconfianza fue el detonante final para que el joven decidiera ausentarse del ciclo de Verónica Lozano.

portada evangelina ian lucas El lunes próximo sería la fecha elegida para que Ian rompa el silencio sin Evangelina presente. Archivo MDZ

Ante el caos logístico, la producción tuvo que hacer malabares para no perder la entrevista con el hombre del momento. La solución llegó gracias al calendario: aprovechando que Anderson se tomará unos días de descanso próximamente, decidieron postergar el encuentro. El lunes que viene, con la panelista fuera del set por vacaciones, Ian Lucas finalmente se sentará en el diván sin temor a emboscadas.