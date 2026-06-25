El dolor y desesperación de Catherine Fulop al revelar cómo se encuentra su familia en Venezuela tras los terremotos

La tragedia provocada por los dos terremotos que golpearon a Venezuela también tuvo un impacto personal en Catherine Fulop , quien habló sobre el difícil momento que atraviesan sus familiares en medio de la emergencia. Luego de manifestar su solidaridad a través de las redes sociales, la actriz brindó una entrevista en Lape Club Social.

Aunque llevó tranquilidad respecto al estado de sus seres queridos, reconoció el profundo dolor que le genera la situación. "Mi familia por suerte está bien. La verdad que ha sido una noticia devastadora para todos nosotros y muy dura", confesó la artista.

Entre las principales preocupaciones aparece la situación de sus sobrinas, que decidieron abandonar el edificio donde viven por temor a nuevos movimientos sísmicos. "Mis sobrinas andan con miedo porque viven en un edificio y se fueron a la casa de mi mamá, que también presenta algunas grietas", contó Fulop.

La vivienda de su madre es justamente otro de los focos de inquietud para la conductora. "Parece que con el movimiento la casa de mi mamá se agrietó. Es una casa muy vieja y con todo lo que está pasando, por más que uno le mande ayuda, la peleamos", expresó la actriz. "Mi mamá pasó por un problema de salud muy importante y casi la perdemos en este último tiempo. Es todo muy difícil, no sabemos exactamente cómo está su casa pero esperemos que no sea tan grave", dijo Catherine. "Esta semana veníamos justamente hablando de las paredes que se están cayendo y las tuberías colapsadas", relató la modelo.

Más allá de su situación familiar, Fulop se mostró preocupada por el futuro del país y las consecuencias que dejará el doble terremoto : "Va a ser duro para todo el país porque esto es el comienzo de una tragedia que sigue en Venezuela por una desidia que hemos vivido durante tantos años". "La población está expuesta a estar perdida, es súper triste que nos pase esto justo ahora que veíamos un halo de luz al final del túnel para levantar Venezuela. Espero que sigamos adelante", afirmó la actriz.

Catherine Fulop también fue crítica respecto de la infraestructura y de los recursos disponibles para afrontar una emergencia de semejante magnitud: "En Venezuela falla todo, fueron 27 años de abandono total al pueblo. No hay servicios ni hospitales, menos maquinaria". Con relación a los operativos de rescate, manifestó su preocupación por la falta de equipamiento. "No sé si va a poder llegar la maquinaria a tiempo para salvar vidas, la gente está trabajando con las manos", lamentó la artista.

La artista también ofreció ayuda a través de sus redes sociales. Captura de pantalla Instagram Fulopcatherine.

En paralelo, explicó que está colaborando en la difusión de distintas campañas solidarias destinadas a asistir a los damnificados. "Lo máximo que hemos podido hacer es estar en contacto con Eli Trotta a través del Centro Venezolano que está acá en Argentina", comentó la modelo.

Asimismo, invitó a quienes quieran colaborar a hacerlo a través de organizaciones que están trabajando en la búsqueda de desaparecidos y en la recepción de donaciones. "Hay páginas donde se puede entrar y si tenés desaparecidos buscar a tu gente, también se pueden hacer donaciones", indicó la actriz.

Entre las entidades que destacó mencionó a I Love Foundation, una organización radicada en Miami: Es gente seria, la ayuda siempre llega. Si alguien quiere donar mucho o poco, están estas vías".