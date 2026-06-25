La fuerte reacción de los famosos ante el trágico doble terremoto en Venezuela
Tras los fuertes sismos que sacudieron al país, celebridades como Catherine Fulop y Carlos Baute usaron sus redes para ayudar a los afectados.
Luego de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela en las últimas horas, varios famosos utilizaron sus redes sociales para colaborar con las tareas de asistencia y difusión de información útil para los afectados.
La emergencia se desató luego de dos fuertes movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron en Caracas y otras localidades cercanas. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el segundo temblor se produjo apenas 40 segundos después del primero, lo que agravó las consecuencias. El epicentro fue localizado a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán.
Mientras continúan las tareas de rescate, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia. Hasta el momento, las autoridades reportaron 164 víctimas fatales y cerca de 1000 personas heridas.
Entre quienes decidieron sumarse a la ayuda se encuentra Carlos Baute, que puso sus plataformas digitales a disposición de la comunidad. "Mis redes están a total disposición para difundir cualquier información. Por favor, resguardarse por ahora en lugares seguros", pidió el cantante.
Por su parte, Danny Ocean y Lele Pons compartieron el siguiente comunicado en Instagram: "¡Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios! Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios... Está publicacion es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito! Y para grupos que estén activos a colaborar. POR FAVOR sean bien especificos con las direcciones. Mucha fuerza".
Otra de las voces que se hizo eco de la situación fue Catherine Fulop. En su cuenta de Instagram difundió recomendaciones oficiales para asistir a quienes pudieran encontrarse en una situación vulnerable: "Confirmá que tus familiares y vecinos estén bien. Priorizá a quienes podrían necesitar ayuda: adultos mayores, personas con discapacidad, niños y personas que viven solas. Si alguien no responde intentá verificar su situación".
La actriz también ofreció sus perfiles para colaborar con la búsqueda de personas y la difusión de información urgente. "Dispongo mis redes sociales para quien necesite publicar: desapariciones, emergencias, entre otros", comunicó la artista.