La fuerte reacción de los famosos ante el trágico doble terremoto en Venezuela

Tras los fuertes sismos que sacudieron al país, celebridades como Catherine Fulop y Carlos Baute usaron sus redes para ayudar a los afectados.

Tras los dos terremotos en Venezuela, los famosos se unieron en las redes sociales para difundir información urgente.

Luego de los dos terremotos que sacudieron a Venezuela en las últimas horas, varios famosos utilizaron sus redes sociales para colaborar con las tareas de asistencia y difusión de información útil para los afectados.

La emergencia se desató luego de dos fuertes movimientos sísmicos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron en Caracas y otras localidades cercanas. Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el segundo temblor se produjo apenas 40 segundos después del primero, lo que agravó las consecuencias. El epicentro fue localizado a 28 kilómetros al noroeste de Montalbán.

Carlos Baute utilizó sus historias de Instagram para ayudar a los afectados. Captura de pantalla Instagram Carlos_baute. Otra de las publicaciones que hizo Baute en Instagram. Captura de pantalla Instagram Carlos_baute. Mientras continúan las tareas de rescate, la presidenta encargada Delcy Rodríguez decretó el estado de emergencia. Hasta el momento, las autoridades reportaron 164 víctimas fatales y cerca de 1000 personas heridas.

Entre quienes decidieron sumarse a la ayuda se encuentra Carlos Baute, que puso sus plataformas digitales a disposición de la comunidad. "Mis redes están a total disposición para difundir cualquier información. Por favor, resguardarse por ahora en lugares seguros", pidió el cantante.

Danny Ocean y Lele Pons también ofrecieron ayuda. Instagram Dannocean. Por su parte, Danny Ocean y Lele Pons compartieron el siguiente comunicado en Instagram: "¡Lugares que necesiten asistencia inmediata peguen un grito en los comentarios! Personas que estén dispuestas a colaborar a llegarse y apoyar en lo que se necesite, coordinen en los comentarios... Está publicacion es SOLO para personas en Venezuela. Les dejo este post por si necesitan pegar un grito! Y para grupos que estén activos a colaborar. POR FAVOR sean bien especificos con las direcciones. Mucha fuerza".