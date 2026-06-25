Unión Europea: "solidaridad" con Venezuela y aviso sobre la crisis humanitaria

Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea (UE) han expresado este jueves su solidaridad y apoyo a Venezuela tras los potentes terremotos de magnitud superior a 7 en la escala de Richter que han dejado más de 160 muertos y casi un millar de heridos, y una grave crisis humaniaria .

La presidenta de la Comisión Europea , Ursula von der Leyen, ha trasladado la solidaridad de la Unión Europea a las víctimas de "los devastadores terremotos" ocurrido en la tarde del miércoles, de madrugada en Europa.

"Pienso de manera especial en las víctimas y sus familiares. Estamos con vosotros ", ha indicado la conservadora alemana en un mensaje publicado en sus redes sociales.

También ha expresado sus condolencias el presidente del Consejo Europeo , el portugués António Costa, que en otro mensaje en redes sociales --esta vez en castellano-- ha calificado las noticias de Venezuela como "profundamente devastadoras".

"Toda nuestra solidaridad y apoyo al pueblo venezolano en estos momentos de enorme dolor, tras los terremotos que han asolado el país en las últimas horas. Nuestro pensamiento está con todos los afectados, con quienes han perdido a seres queridos y con todos aquellos que participan en las labores de emergencia y rescate", ha añadido.

Asimismo, ha indicado que la Unión Europea está lista para apoyar los esfuerzos de respuesta de emergencia en cooperación con sus socios humanitarios y "acompañar a Venezuela en estos difíciles momentos".

La Unión Europea ya estima la crisis humanitaria en Venezuela. Foto Efe EFE

La difícil situación de los venezolanos

Un poco más tarde, en un comunicado conjunto, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, y la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, han transmitido sus condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas.

"En este difícil momento, la Unión Europea expresa su solidaridad con el pueblo venezolano y con todos aquellos que participan en las operaciones de rescate y socorro", esboza la misiva conjunta.

Tras recordar que estos terremotos se producen en un momento en que "millones de venezolanos siguen enfrentando importantes necesidades humanitarias", han indicado que la UE "está en contacto con las autoridades" y está dispuesta a "apoyar las labores de respuesta de emergencia".

Sistema Copernicus, a disposición

Al tiempo que trabaja con socios financiados con fodos comunitarios para evaluar "las necesidades humanitarias urgentes" a medida que se dispone de más información, Kallas y Lahbib han señalado que el bloque comunitario está preparado para activar asistencia a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil (MEPC), "en caso de recibir una solicitud".

Mientras tanto, han proseguido, el sistema satelital Copernicus se ha activado en modo de mapeo de emergencia para apoyar la respuesta, toda vez que se mantiene una "comunicación constante" con los socios humanitarios de la Unión Europea.

El doble terremoto ha llevado una profunda desolación a Venezuela. Foto Efe EFE

Los muertos y heridos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha elevado este jueves a 164 las victimas mortales y a 971 el número de heridos, tras los potentes terremotos de magnitud superior a 7 que se han registrado en el norte del país.

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes temblores han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona la más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades "deben concentrar labores de rescate". Dpa