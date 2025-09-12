Úrsula Corberó anunció que será mamá y lo hizo con un look sorprendente

La actriz española, Úrsula Corberó, anunció que espera su primer hijo con Chino Darín. Todos los detalles en la nota.

Úrsula Corberó eligió un silencio calculado antes de dar una de las noticias más importantes de su vida, es decir, su embarazo. La actriz española, pareja de Chino Darín desde hace más de diez años, confirmó que espera su primer hijo con una foto cargada de estilo.

La imagen, compartida en sus redes, la mostró con un vestido blanco satinado de Pepa Salazar, un diseño de la colección Primavera/Verano 2025. El modelo, de corte delicado y con un lazo que acompañaba la silueta, resaltó su incipiente barriguita. “Esto no es IA”, escribió con humor, dejando en claro que no se trataba de un montaje, sino de un hecho real.

El vestido elegido no fue casualidad, sino porque Pepa Salazar, amiga cercana de Úrsula, es también una de las diseñadoras que vistió a Rosalía y Aitana sobre los escenarios. Su estética, experimental y femenina a la vez, fue perfecta para acompañar una noticia de alto impacto.

El look en blanco satinado transmitió pureza y frescura, dos conceptos asociados a los inicios, mientras que la elección de una firma española reforzó el orgullo por sus raíces en un momento tan íntimo e importante.