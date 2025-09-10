Hace 10 años: Úrsula Corberó conquistó a Chino Darín con una sola frase

Úrsula Corberó sorprendió a Chino Darín con una frase inesperada y encendió la chispa de una relación que hoy cumple diez años y que acaba de anunciar una nueva etapa con la llegada de su primer hijo. Lo que comenzó como un comentario en tono de broma durante un rodaje terminó convirtiéndose en el inicio de una historia sólida.

La pareja se conoció en 2015 durante la grabación de La Embajada. Úrsula recordó en una entrevista que se cruzaron por primera vez en medio de una prueba de vestuario. Sin haberlo visto nunca antes, se presentó con humor: “Hola, soy tu novia”. Aunque Chino no reveló en ese momento si sintió algo especial, esa frase quedó grabada.

Diez años después, ambos han confirmado que esperan un hijo y lo hicieron con una publicación en redes sociales que revolucionó a sus seguidores. Una foto de la actriz mostrando su embarazo y la aclaración divertida de “Esto no es IA” fueron suficientes para emocionar a miles de fanáticos en todo el mundo.

A lo largo de esta década, Corberó y Darín han mantenido una relación que evitó el ruido mediático, pero que siempre despertó interés. Él ha contado que lo primero que lo atrajo fue la chispa y la energía de la actriz, mientras que ella asegura que él le enseñó a comunicarse con mayor claridad y a poner límites en su vida.

El vínculo entre ambos se fortaleció con proyectos personales y profesionales que los hicieron crecer. Corberó, reconocida internacionalmente por su papel en La Casa de Papel, se consolidó como una de las actrices españolas más influyentes, mientras que Darín siguió construyendo una carrera destacada en cine y televisión. Juntos encontraron un equilibrio entre trabajo y vida privada.