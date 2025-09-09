¡Ricardo Darín será abuelo! Úrsula Corberó anunció que espera su primer hijo con Chino Darín

La actriz dio el anuncio en sus redes sociales y hay alegría en el mundo del espectáculo. Con un mensaje particular, así se enteraba el mundo la gran noticia.

Ricardo Darín está de fiesta, ya que el actor será abuelo por primera vez. La noticia corrió rápidamente por los diversos portales y la alegría inundó no solo a la familia Darín sino al mundo del espectáculo. Úrsula Corberó fue la encargada de compartir las buenas nuevas.

"Esto no es IA", escribió la actriz en Instagram, a lo que no pasó mucho tiempo para que tomara repercusión. La mujer de 35 años decidió dar este gran paso junto al Chino Darín, hijo del mítico actor argentino.

La foto que documenta un gran momento image

Enseguida, la publicación se llenó de numerosos comentarios que apoyaron a los futuros papás, desde felicitaciones hasta chistes, pero siempre con cariño hacia Corberó y Darín: "Española ha sido colonizada", "Esperando a Kyoto", "Me explota el corazón de alegría y amor! Los amo con mi vida a los tres", "Hora de asumir que el chino darin ya no es mi novio".

La historia de amor entre actores comenzó en el año 2016, durante el rodaje de la serie española La Embajada. Pasaron de ser compañeros en un set de rodaje a vivir una auténtico romance. Desde aquel entonces son inseparables y han vivido en España durante los nueve años de relación.