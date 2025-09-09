Escándalo: Marianela Mirra insultó sin filtro al cronista de A la Tarde y quedó todo filmado
Marianela enfrentó fuertemente al periodista que se disponía a realizarle una nota en plena vía pública.
En las últimas horas, se reveló que Marianela Mirra y José Alperovich habrían decidido dar un paso más en su relación de años y estarían apostando por formar una familia juntos. Fue Fernanda Iglesias, panelista de Puro Show, quien dio la noticia en el programa de El Trece.
"Marianela Mirra en uno de los posteos cuando cuenta que está de novia pone una frase que es llamativa y creo que la hizo contra Morena Rial. Ella hacía visitas, no se habló de visitas higiénicas... Quiere tener un hijo con Alperovich", contó Iglesias. También reveló que "en la semana que pasó, Marianela Mirra se fue a inseminar para tener un hijo con Alperovich".
En medio de estos rumores, desde "A la tarde", programa conducido por Karina Mazzocco en América, fueron a buscar su palabra y ella se despachó de manera furiosa contra el periodista: "¿Quiero saber cómo estás?", expresó el cronista y ella rápidamente le contestó fuertemente, expresando que lo que estaba haciendo era una falta de respeto.
Video: Marianela Mirra estalló de furia contra el cronista de A la Tarde
"¡Qué falta de respeto! ¡Salí, por favor! Dejame en paz, qué te crees. Vos sos un irrespetuoso", comentó Mirra. Ante estas declaraciones, Oliver Quiroz le preguntó por qué lo consideraba irrespetuoso y ella fue tajante: "El acoso que vos tenés todo el tiempo acá y en el Penal, dejame en paz".
En otra parte de la "charla", Marianela fue directa y sin filtro: "Dejen de hablar pelotudeces, no quiero aclarar nada". El comunicador le consultó sobre la supuesta búsqueda del hijo y ella respondió nuevamente con insultos: "Andate a la mierd*, qué pingo te importa. Andate a la mierd*... Vos no tenés respeto por nada ni vos ni ningún periodista".