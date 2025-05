Se acabó el amor: Marianela Mirra le dijo adiós a José Alperovich con un posteo cargado de reproches

Marianela Mirra, la recordada ganadora de Gran Hermano 2007, sorprendió a todos este lunes con un fuerte anuncio en sus redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, la mediática confirmó su separación del exgobernador tucumano José Alperovich, quien se encuentra condenado por abuso sexual.

¿Se arrepintió Marianela Mirra?

En un posteo cargado de dolor y reproches, Marianela decidió poner fin a una relación que estuvo marcada por el silencio, el sacrificio y la falta de sinceridad. Anteriormente, la ex Hermanita había compartido la misma fotografía con un texto completamente diferente que decidió borrar del posteo y de su vida.

Se terminó la pareja. / Foto: Archivo

“Mensaje no captado. Los superfiltros”, escribió en una historia donde compartió una imagen junto al político desde el interior de una clínica. Lejos de dejarlo ahí, continuó con un texto que dejó expuestas viejas heridas: “Solo serví para los momentos de mierda, a eso hacía alusión la misma foto. Quise acompañar a la persona que amo por años, pero nunca se destacó por su sinceridad, lo cual es una pena enorme”.

La tucumana decidió hablar ahora y no se guardó nada. En un descargo que rápidamente se viralizó, contó con lujo de detalles cómo fue su vínculo con el José Alperovich durante su tiempo en prisión. “¿La última vez que lo vi? Me dijo que no confiaba en mí, después de 18 años, y 7, 8 meses visitándolo en el penal religiosamente”, expresó con una desilusión más que evidente..

Marianela también reveló que fue una de las pocas personas que estuvo pendiente del estado de salud de Alperovich durante su reclusión. “Sin que nadie supiera realmente su vida, su medicación, si está bien o mal”, agregó.

El último posteo de Marianela Mirra. / Foto: @marianelamirra_ok

Finalmente, y tras soltar todo lo que parecía tener guardado desde hace tiempo, la ex GH cerró con una frase contundente que no dejó lugar a dudas: “¡Hasta acá llegué yo! Algún día sacaré un libro, de todas estas personas que se cruzaron en mi camino. Éxitos”.