La curiosa foto de Marianela Mirra junto a José Alperovich que despertó rumores: "Ojalá no conozcan el infierno"

Marianela Mirra fue ganadora de Gran Hermano 2007, luego de muchos años, volvió a generar controversia tras confirmar su relación amorosa con José Alperovich, exgobernador de Tucumán sentenciado a 16 años de cárcel por abuso sexual.

Durante mucho tiempo, el vínculo fue un rumor persistente pero jamás confirmado, lo terminó por revelar Jorge Rial en su ciclo “Argenzuela” de C5N hace más de un mes. Según declaraciones recientes de la propia Mirra, su relación con Alperovich data de hace 20 años.

Tras la repercusión mediática, Marianela Mirra decidió hacer públicas las cartas de amor que José Alperovich le envía desde la cárcel de Ezeiza. Además, confirmó que lo visita cada 15 días en el famoso penal. "Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida", declaró por sus redes sociales la mujer de 41 años.

Luego de un mes de paz y tranquilidad, la exhermanita decidió aparecer nuevamente en escena y lo hizo a través de una foto que despertó curiosidad. En la misma, se aprecia a Mirra junto a Alperovich, el cual pareciera estar internado. En conjunto con la imagen, acompaña una frase.

"Cuando amas incondicionalmente , cuando das todo por quienes amas, aunque no siempre, la vida sea justa contigo, y jamás seas prioridad. La gente utiliza mucho a la gente buena, se buenos sentimientos. Ojalá no conozcan el infierno. No me debes nada. Lo hice con amor a esto también", posteó.

La fotografía con historia de Marianela Mirra. Créditos: X / elejercitodelam

José Alperovich, exgobernador y senador por Tucumán podría ser beneficiado con prisión domiciliara en los próximos meses ya que acaba de cumplir 70 años. Además, según informaron desde su entorno, tiene algunos padecimientos que dificultan su buena salud. La foto que publicó Mirra pareciera sostener esa hipótesis.