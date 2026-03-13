¡Se confirmó! Gimena Accardi olvidó a Nico Vázquez y ya tiene nueva pareja

Tras meses de misterio, Fernanda Iglesias filtró imágenes exclusivas de la pareja disfrutando de la costa española y noches de karaoke.

Lo que nació entre guiones y cámaras de una serie erótica traspasó la pantalla para convertirse en el romance del año. Gimena Accardi y Seven Kayne ya no se esconden y el blanqueo oficial llegó desde las tierras españolas. La actriz de 40 años y el referente de la música urbana de 26 se mostraron inseparables durante su paso por el Festival de Málaga.

La cronología del amor entre Accardi y Joaquín Cordovero La noticia explotó este jueves cuando la panelista Fernanda Iglesias utilizó sus redes sociales para difundir material contundente. Lejos de las luces de Buenos Aires, la dupla se relajó en el Viejo Continente, compartiendo paseos frente al mar y momentos de diversión privada.

gimena-accardi-y-seven-kayne-foto-instagram-3 Fernanda Iglesias fue la encargada de difundir los videos de la pareja en un karaoke español. Archivo MDZ Según los registros, la conexión entre la protagonista y el artista nació durante las grabaciones de TILF, el proyecto de formato vertical donde ella no solo actuó, sino que también debutó como codirectora.

Aunque los trascendidos sobre un affaire comenzaron a circular en noviembre pasado, Seven Kayne de 26 años intentó en aquel momento desviar la atención. “Todo fue por la serie, todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, había declarado con firmeza para justificar la cercanía extrema que se percibía en sus redes.

gimena-accardi-y-seven-kayne-foto-instagram-2 El romance habría comenzado en noviembre, durante el rodaje del proyecto que ella codirigió. Archivo MDZ Sin embargo, el tiempo terminó dándole la razón a las versiones que hablaban de un vínculo sentimental genuino que creció mientras el joven actor ganaba terreno tanto en la música como en el plano actoral junto a Gimena.