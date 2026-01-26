La actriz e integrante de Olga quedó sorprendida luego del comentario que lanzó uno de los cantantes del momento.

Gimena Accardi vive su vida de soltera de una gran manera y en estos momentos se encuentra con el canal de streaming Olga disfrutando del verano. En las últimas horas, la actriz se volvió viral luego de que un famoso músico la encaró en vivo.

Todo ocurrió en la jornada de este lunes cuando Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, visitó los estudios del canal. Es que la expareja de Wanda Nara estuvo en el programa de Maxi López para hablar de todos los temas.

La expareja de Nicolás Vázquez contó días atrás que "a mí me gustan los turros, el turro es dulce. Hay turros románticos, está lleno", expresó. Además, agregó que "el que te maltrata es otro tipo de chabón. Es el abogado que viene de traje".

Un músico encaró en vivo a Gimena Accardi en Olga Un conocido músico encaró a Gimena Accardi en pleno vivo y se volvió viral: quién es L-Gante recordó estas declaraciones y decidió ir a fondo con Gimena Accardi mientras estaban en vivo: "Escuché que dijiste que te gustaban los turros", contó y provocó la risa de todos los que estaban presentes para luego irse.