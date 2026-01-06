La actriz festejó su primer año soltera y como "celebración" le hicieron un regalo. Aunque lo ocurrido generó una ola de comentarios y criticas: los detalles.

El regreso de Gimena Accardi al streaming con Soñé que volaba (OLGA) no pasó desapercibido, pero no solo por la diversión, sino por el debate ético que despertó su segmento con strippers. En un análisis sin filtros, un panel de televisión desmenuzó lo ocurrido y planteó una incógnita incómoda: ¿Nos reímos igual si los géneros se invierten?

La discusión comenzó con una pregunta retórica contundente: "Si hubiese sido al revés y debajo de la mesa salen cuatro mujeres para Homero Pettinato, ¿nos hubiese parecido igual de divertido?". El consenso fue inmediato: si la situación involucraba mujeres en ropa interior saliendo de una mesa para un hombre, la condena social hubiera sido instantánea.

Un fuerte debate Embed - Gimena Accardi quedó envuelta en una nueva polémica: qué pasó con la actriz y por qué levantó revuelo Una de las críticas más feroces apuntó a la hipocresía con la que se juzgan los contenidos según la plataforma. "Si lo hace OLGA es cool, pero si lo hacía Tinelli en carnaval o José María (Listorti) era como 'qué horror, el humor de antes'", dispararon en el piso, comparando el sketch con el humor de la vieja escuela de Porcel y Olmedo, que hoy es repudiado por cosificador.

Sin embargo, el debate tuvo contrapuntos. Una de las integrantes del panel planteó la teoría del "crédito" histórico de las mujeres: "Porque tanto tiempo la mujer fue tan denigrada, a mí un poco de equilibrio no me molesta. Me parece que está bien cosificar hombres de acá a un rato largo", argumentó, sugiriendo que hay un "saldo a favor" para las mujeres a la hora de objetivar cuerpos masculinos.

El factor "Gimena" y la mirada social Gimena Accardi La artista, protagonista de un nuevo revuelo. Foto: Instagram/ @gimeaccardi. Otro punto álgido de la charla fue cómo la imagen del protagonista cambia la percepción del público. Las panelistas coincidieron en que la figura de Accardi "suaviza" lo que en otras personas se vería vulgar. "La veo a Gime y decís 'ay qué cool' porque es ella. Tal vez si estoy yo, 'la Negra', decís 'qué grasa todo'", reflexionaron, trazando un paralelismo con lo que suele suceder con Pampita y Sol Pérez: "Misma acción, según el personaje, cambia el peso".