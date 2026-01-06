Gimena Accardi quedó envuelta en una nueva polémica: qué pasó con la actriz y por qué levantó revuelo
La actriz festejó su primer año soltera y como "celebración" le hicieron un regalo. Aunque lo ocurrido generó una ola de comentarios y criticas: los detalles.
El regreso de Gimena Accardi al streaming con Soñé que volaba (OLGA) no pasó desapercibido, pero no solo por la diversión, sino por el debate ético que despertó su segmento con strippers. En un análisis sin filtros, un panel de televisión desmenuzó lo ocurrido y planteó una incógnita incómoda: ¿Nos reímos igual si los géneros se invierten?
La discusión comenzó con una pregunta retórica contundente: "Si hubiese sido al revés y debajo de la mesa salen cuatro mujeres para Homero Pettinato, ¿nos hubiese parecido igual de divertido?". El consenso fue inmediato: si la situación involucraba mujeres en ropa interior saliendo de una mesa para un hombre, la condena social hubiera sido instantánea.
Un fuerte debate
Una de las críticas más feroces apuntó a la hipocresía con la que se juzgan los contenidos según la plataforma. "Si lo hace OLGA es cool, pero si lo hacía Tinelli en carnaval o José María (Listorti) era como 'qué horror, el humor de antes'", dispararon en el piso, comparando el sketch con el humor de la vieja escuela de Porcel y Olmedo, que hoy es repudiado por cosificador.
Sin embargo, el debate tuvo contrapuntos. Una de las integrantes del panel planteó la teoría del "crédito" histórico de las mujeres: "Porque tanto tiempo la mujer fue tan denigrada, a mí un poco de equilibrio no me molesta. Me parece que está bien cosificar hombres de acá a un rato largo", argumentó, sugiriendo que hay un "saldo a favor" para las mujeres a la hora de objetivar cuerpos masculinos.
El factor "Gimena" y la mirada social
Otro punto álgido de la charla fue cómo la imagen del protagonista cambia la percepción del público. Las panelistas coincidieron en que la figura de Accardi "suaviza" lo que en otras personas se vería vulgar. "La veo a Gime y decís 'ay qué cool' porque es ella. Tal vez si estoy yo, 'la Negra', decís 'qué grasa todo'", reflexionaron, trazando un paralelismo con lo que suele suceder con Pampita y Sol Pérez: "Misma acción, según el personaje, cambia el peso".
Repercusión en redes
Más allá del debate de género, la calidad del sketch tampoco se salvó. El segmento fue calificado como una "idea patética" y un "paso de comedia trucho", señalando que los strippers parecían "cuatro pibes que estaban jugando al fútbol" a los que les pidieron que se pusieran en cueros.
Para cerrar, cuestionaron la mirada heteronormada de la producción: "Ella está soltera... ¿Por qué no salieron minas? ¿Por qué siempre lo heteronormativo de los cuatro chabones tallados? Me aburro", sentenciaron, dejando en claro que el chiste, además de polémico, tuvo gusto a viejo.