Afirman que Gimena Accardi estuvo a los besos furiosos con un conocido artista: quién es

Gimena Accardi parece que finalmente se olvidó de Nicolás Vázquez y comenzó a rehacer su vida amorosa. En los últimos meses se la relacionó con Seven Kayne, el artista con el que filmó la serie de formato vertical que es furor.

Kayne contó que la primera foto que alimentó los rumores fue una publicación de la directora durante un ensayo, contenido que se viralizó rápidamente y despertó versiones en los medios: "La primera foto que salió fue porque la publicó la directora de un ensayo y eso disparó los rumores. Ahí medio que dijeron no, ‘acá esto se fue al carajo, anunciemos la serie’", relató.

Sin embargo, estas justificaciones quedarían anuladas luego del video y el dato que dieron en Intrusos (América). El cronista del ciclo expresó que una persona le comentó: "Sale un auto y le pregunto si la vio a Sabrina Rojas. Me dicen: 'La vi a Sabrina Rojas, pero tengo que contarte que mi hija fue ayer a la fiesta y la vio a Gime Accardi a los besos con Seven Kayne'".