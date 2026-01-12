Por primera vez, habló la supuesta amante de Luciano Castro y confesó la verdad: "Estaba soltera, y..."

Tras días de especulaciones que la ubicaban como la "tercera en discordia" en la escandalosa separación de Luciano Castro , Tamara Bella decidió dar la cara. En su primera entrevista al respecto, la modelo no solo negó rotundamente haber tenido un romance con el actor, sino que también aclaró el origen de su relación y expresó su molestia por cómo se manejó la información en los medios.

Consultada directamente sobre si existió un acercamiento romántico con Castro , Bella fue categórica al desmentir cualquier tipo de affaire. "Yo no estuve con Luciano Castro. No soy tercera ni nada de eso de lo que se dice" , sentenció.

Para reforzar su postura, apeló a sus principios y a su signo zodiacal con una frase que resonó fuerte: "Viste, yo, Tatiana, no soy tercera de nadie. Y aparte, soy Leonina: primera o nada" . Además, aseguró que, tras haber vivido un divorcio conflictivo y una relación difícil, no tiene intenciones de involucrarse en situaciones complicadas: "Jamás haría lo que no me gusta que me hagan".

Si bien negó el romance, Tamara confirmó que conoce al actor y que se cruzan habitualmente, ya que ambos viven en la zona de Pilar y comparten la comunidad educativa. "Nos conocemos, conozco también a Sabri (Rojas), conocemos a todos los papis del colegio porque nuestros hijos van ahí" , explicó.

Sobre los rumores que indicaban que se los había visto juntos entrenando, Bella aclaró el contexto: "Pilar es tan chiquito que nos cruzamos todos en todos lados. Empecé a entrenar el año pasado y sí, me lo he cruzado, como me cruzo a un montón de gente". Aunque reconoció que Castro es "un tipo canchero", desestimó que eso implique una atracción automática: "De ahí a que las mujeres que están cerca de él tienen que estar con él... no, yo no".

Enojo por la filtración de chats

Revelaron que Luciano Castro tendría una nueva amante: quién es y cómo se conocieron

Uno de los momentos más tensos de la entrevista fue cuando se refirió a Fernanda Iglesias, la periodista que dio a conocer su nombre. Bella se mostró molesta porque Iglesias expuso conversaciones que debían ser privadas.

"Me mandó un mensaje, le dije que yo no estoy con tipos de novio y ella ya empezó a decir que sí. Leyó todos mis mensajes en público cuando era privado y 'off the record'", reclamó la conductora, asegurando que dejó de contestarle por ese motivo, aunque entiende que "cada uno defiende su trabajo".

Enfocada en su carrera



Para cerrar, Tamara Bella dejó en claro que su prioridad hoy es su desarrollo profesional y no los escándalos mediáticos. Actualmente, se encuentra lanzando su carrera como piloto de carreras (siendo la única mujer corriendo en la copa) y continúa con la conducción en televisión.

"Soy muy celosa de mi carrera y de mis hijas. Quiero que se hable de lo que yo hago, no quiero que se hable de la tercera, que encima no soy", concluyó.