¡Crece el escándalo! Aseguran que Luciano Castro tuvo un romance con una empresaria argentina: "Cuando hizo..."

En medio de la polémica, Marcela Tauro reveló en Infama que el actor habría tenido un romance con una importante empresaria del país.

El escándalo que envuelve a Luciano Castro parece no tener punto final. Luego de la filtración del audio en el que el actor intenta seducir a Sarah Borrell con un acento español forzado, el tema volvió a instalarse en la agenda del espectáculo.

A pesar de haber hecho un intento de autocrítica pública en una entrevista, nuevas versiones volvieron a colocar al artista en el centro de la polémica.

Luciano Castro El actor ha quedado envuelto en una polémica luego de que se filtrara un audio que le envió a una mujer. Fotos: captura de video / Telefe Este domingo en Infama, Marcela Tauro sumó un dato inesperado al relato y habló de la supuesta aparición de otra mujer vinculada sentimentalmente a Castro. Según contó la periodista, el episodio habría ocurrido durante la grabación de una campaña publicitaria, en un contexto completamente distinto al que se conocía hasta ahora.

"Parece que el señor cuando hizo la publicidad de un producto para la alergia, fue a una mansión. Allí se habría grabado. Y me dicen que le gustó la dueña de la casa, que es una conocida empresaria textil argentina, no es Awada, y habría pedido su WhatsApp y habrían empezado a salir. Quien me da la info dice que era un romance fijo, esto es ahora, mientras estaba con Siciliani", reveló la conductora.

Luciano Castro Infama En Infama, Marcela Tauro reveló nuevos detalles del escándalo. Captura de pantalla Youtube América TV. Tauro profundizó luego en el perfil de esta mujer y en el hermetismo que rodea la información más sensible del caso, especialmente tras el revuelo que se desató en los últimos días por la figura de Griselda Siciliani. La panelista remarcó que hubo datos que prefirió no exponer públicamente por su contenido.