¡Crece el escándalo! Aseguran que Luciano Castro tuvo un romance con una empresaria argentina: "Cuando hizo..."
En medio de la polémica, Marcela Tauro reveló en Infama que el actor habría tenido un romance con una importante empresaria del país.
El escándalo que envuelve a Luciano Castro parece no tener punto final. Luego de la filtración del audio en el que el actor intenta seducir a Sarah Borrell con un acento español forzado, el tema volvió a instalarse en la agenda del espectáculo.
A pesar de haber hecho un intento de autocrítica pública en una entrevista, nuevas versiones volvieron a colocar al artista en el centro de la polémica.
Este domingo en Infama, Marcela Tauro sumó un dato inesperado al relato y habló de la supuesta aparición de otra mujer vinculada sentimentalmente a Castro. Según contó la periodista, el episodio habría ocurrido durante la grabación de una campaña publicitaria, en un contexto completamente distinto al que se conocía hasta ahora.
"Parece que el señor cuando hizo la publicidad de un producto para la alergia, fue a una mansión. Allí se habría grabado. Y me dicen que le gustó la dueña de la casa, que es una conocida empresaria textil argentina, no es Awada, y habría pedido su WhatsApp y habrían empezado a salir. Quien me da la info dice que era un romance fijo, esto es ahora, mientras estaba con Siciliani", reveló la conductora.
Tauro profundizó luego en el perfil de esta mujer y en el hermetismo que rodea la información más sensible del caso, especialmente tras el revuelo que se desató en los últimos días por la figura de Griselda Siciliani. La panelista remarcó que hubo datos que prefirió no exponer públicamente por su contenido.
"Por lo que yo entiendo, esta mujer se llama Valeria, tendría un poco más de cincuenta años, súper millonaria, es dueña de una marca de ropa y de productos de belleza o para el cuerpo. Ahora no sé qué pasó a partir del lío que hubo esta semana con Griselda. No me quisieron pasar el audio, pero miren lo que será que me da vergüenza contar lo que dice. Ahora, por lo que le dice, evidentemente, se conocen desnudos", precisó la periodista.