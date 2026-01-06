Luciano Castro en modo chamuyero: se filtró un audio donde engaña a Griselda Siciliani

Se filtraron mensajes y audios de Luciano Castro con una chica madrileña mientras su novia estaba en Argentina.

El actor fue captado compartiendo un brunch con la joven que filtró los audios. / Captura TV Telefe

El verano de 2026 arrancó con un escándalo transatlántico que pone en jaque la relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. Mientras el actor se encontraba en España protagonizando la obra Sansón de las islas, habría iniciado un peligroso juego de seducción con una joven de 28 años llamada Sara.

Luciano Castro y un supuesto engaño viral a Griselda Siciliani. El chamuyo y las promesas vacías de Luciano Castro portada luciano castro (3) Qué pasó con Griselda Siciliani luego de que se filtraran los audios. Archivo MDZ La bomba estalló cuando se filtró un audio de WhatsApp donde el galán, intentando un forzado acento español, le proponía un encuentro: “Sara, buen día, guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas, ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos”.

Según la información revelada en el programa Puro Show, el vínculo comenzó en noviembre durante un brunch en un restó madrileño. Castro, cautivado por la belleza de Sara, inició un operativo de conquista ocultando su verdadera situación sentimental. La panelista Fernanda Iglesias detalló que, aunque no hubo intimidad total, “fue solo un chape, pero él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver”.

portada luciano castro (2) Tras el escándalo, Castro se refugió en Mar del Plata para festejar el cumpleaños de su hijo este 7 de enero. Archivo MDZ El engaño se volvió más complejo con la llegada de Griselda Siciliani a Europa. Para evitar ser descubierto, el actor le mintió a Sara asegurando que se ausentaría de la ciudad por motivos laborales: "la semana que viene no te voy a poder ver porque me voy a filmar una serie para Netflix en Bilbao".

Sin embargo, la realidad era otra: Castro estaba recibiendo a su pareja oficial. La desilusión de la joven española creció al descubrir que Luciano también le mintió sobre el Año Nuevo, asegurando que estaría con sus hijos cuando en realidad se encontraba en las playas de Brasil junto a la ex de Adrián Suar.