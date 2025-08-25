La actriz habló sobre los polémicos dichos de la cantante, quien tildó de loco al actor. ¿Qué dijo?

En medio de la polémica generada por las recientes declaraciones de Flor Vigna, quien aseguró que vivió “un infierno” durante su relación con Luciano Castro, Griselda Siciliani sorprendió al referirse al tema públicamente, con su pareja a su lado.

“Si una mujer dice que vivió un infierno, respetemos lo que dice. Seguramente lo vivió. Esa es mi opinión”, afirmó Siciliani en diálogo con Intrusos (América TV). Su mensaje, claro y directo, reflejó una postura tranquila, sin buscar la invalidación de la otra parte de la historia.

Por su parte, Luciano Castro se mostró prudente frente a la situación. Sin querer entrar en detalles sobre su intimidad, declaró: “No hablo de la intimidad de nadie, ni de la mía ni de otras personas. Cada uno puede decir lo que quiere, pero a mí no me gusta que se metan con Gri ni con nadie que yo quiero”.

El momento de la declaración Griselda Siciliani respondió a Flor Vigna por sus declaraciones contra Luciano Castro: "Si una mujer dice..." La intervención de Siciliani no solo sorprendió por su claridad, sino también por el contexto: la actriz defendió la voz de otra mujer frente a un tema delicado, dejando en evidencia un posicionamiento firme respecto a la importancia de respetar las experiencias personales.

En redes sociales, la frase de Griselda se viralizó rápidamente, generando comentarios a favor de su postura y destacando el apoyo explícito a otras mujeres en medio de polémicas mediáticas.