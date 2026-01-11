Luciano Castro se convirtió en meme y Griselda Siciliani no se salvó

El último romántico. Luciano Castro se convirtió en un meme con su "Hola, guapa" y su acento español.

Un audio en tono seductor de Luciano Castro enviado a una camarera desató fue el meme de la semana. El actor grabó el mensaje con un marcado acento español que llamó la atención de inmediato. Ese detalle se volvió el punto de partida para todo tipo de memes en X, Instagram y TikTok.

El "Hola, guapa" de Luciano Castro La escena se convirtió en una comedia. Muchos usuarios interpretaron el mensaje como una exageración. El cruce entre seducción y sobreactuación alimentó la creatividad en las redes.

Embed - Luciano Castro Memes Según versiones que circularon, Luciano Castro se encontraba fuera del país durante el intercambio. Mientras Griselda Siciliani estaba en Buenos Aires, él habría conocido a una joven camarera en Madrid. Hubo charla, cruce de redes y un beso breve. Luego llegó el audio que terminó filtrado.

luciano castro7 La viralización fue rápida y sin control. En pocas horas surgieron parodias, audios doblados y videos que replicaban el tono del mensaje. Cada versión sumó una vuelta más al chiste. El tema se instaló en conversaciones cotidianas y programas de espectáculos.

luciano castro3 El impacto alcanzó incluso al terreno del merchandising informal. Una taza con la imagen del actor y la frase “Hola guapa” empezó a circular en redes. También aparecieron diseños de remeras y stickers. El humor digital encontró una forma de trasladarse al mundo físico.