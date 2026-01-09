Moria Casán fulminó a Flor Vigna con un dardo intimo tras su burla a Luciano Castro: "Está enganchada con la parte..."

En medio de la polémica por la infidelidad a Siciliani, Moria Casán cuestionó la falta de éxitos musicales de Flor Vigna.

El escándalo que envuelve a Flor Vigna y Luciano Castro sumó una nueva e inesperada voz de mando. Todo comenzó cuando la cantante, en un movimiento estratégico para promocionar su último lanzamiento musical, publicó un video en sus redes donde se mofaba del actor tras confirmarse su engaño a Griselda Siciliani.

Flor Vigna burlandose de Luciano Castro. Sin embargo, la jugada no pasó desapercibida para la máxima referente del espectáculo argentino: Moria Casán. Desde su programa La Mañana con Moria, la conductora analizó el presente de la ex Combate con su lengua karateca más afilada que nunca.

La lapidaria frase de Moria Casán sobre el nuevo tema de Flor Vigna Moria Casán en La mañana con Moria Moria Casán analizó sin filtro el presente sentimental y profesional de Flor Vigna en El Trece. Captura de TV Durante el debate en el panel, Naza Di Serio detalló que el polémico video, que inicia con la frase "Oye, guapa", es una táctica de viralización para su nuevo corte. Moria, lejos de comprar el discurso promocional, fue directo al hueso sobre el estancamiento artístico de Vigna.

"Es una bailarina impresionante y hace boxeo también, hace todo, pero en el canto le falta pegarla", disparó la diva. Acto seguido, fue más contundente al asegurar que, a pesar del esfuerzo y las polémicas, a la joven "Le falta pegar un éxito" para ser considerada una figura de la música.

Moria Casán no tuvo piedad contra Flor Vigna. Moria Casán sugirió que Flor sigue estancada emocionalmente en su antigua relación con Luciano Castro, recordando incluso que en el pasado la cantante se animó a comparar el desempeño del actor con el de su otro ex, Nico Occhiato: "Le falta soltar, ella se quedó enganchada con la parte genital de este chabón".