La One fue al programa de streaming de Ángel de Brito y se emocionó.

Moria Casán fue, sin lugar a dudas, una de las mejores apuestas que realizó El Trece junto a la llegada de Mario Pergolini. La One volvió a la conducción en la televisión y lo hizo de gran manera con La Mañana con Moria.

En medio de lo que fue el éxito del ciclo en 2025 y sobre lo que afrontará en este año, Moria visitó a Ángel de Brito en Bondi Live. Allí charlaron sobre diferentes etapas y en una parte de la entrevista no pudo evitar emocionarse por un motivo más que especial.

Es que Moria Casán en el 2026 cumplirá nada más ni nada menos que 80 años: "Cumplo 80, no lo puedo creer". En ese instante no pudo seguir hablando y el conductor se dio cuenta de que la invadió la emoción: "¿Te emociona el número?".

Moria Casán rompió en llanto en una entrevista Moria Casán rompió en llanto por un motivo muy especial: "No lo puedo creer" "No sé por qué me pasó (el llanto), siempre estoy contenta. No puedo creer mi resistencia, mi salud, agradezco total y me parece maravilloso, quiero seguir hasta los 200", expresó en medio de lágrimas.