Afirman que Wanda Nara habría pedido una suma millonaria por una entrevista: los detalles

En LAM compartieron una fuerte información que pone en el foco a la conductora de Telefe.

Wanda Nara es, sin lugar a dudas, una de las figuras más mediáticas que tiene el mundo de la farándula en la actualidad. En las últimas horas, dieron a conocer una información que la pone en el foco de la polémica por el monto millonario que pidió por una entrevista.

No es la primera famosa que cobra por dar entrevistas, ya que es de público conocimiento que Carolina Pampita Ardohain cobra y muy bien por su presencia en los diferentes programas de televisión.

Cecilia Gutiérrez, periodista chilena, contó que "hace como tres meses atrás, me escribe una persona y me dice '¿no te interesaría entrevistar a Wanda Nara?' y me comparte los contactos de Nicolás (Payarola) y de la manager de Wanda". La manager le pasó el monto (25 mil dólares) y ella dejó en claro que "es un monto altísimo, en Chile no se paga eso por ninguna entrevista".

La cifra alcanzaría los US$25 mil dólares y, según la periodista, era una entrevista que ella quería realizar para el podcast: "Le dije que ese monto no lo tengo". Además, reveló que la contactó nuevamente Payarola y que negoció un precio muy inferior, llegando a US$ 6 mil dólares.