Wanda Nara debutará en una película acompañada por un antiguo romance y hay revuelo: de quién se trata

La mediática y el actor pusieron la firma para encabezar una nueva producción cinematográfica. Pero, se esconde una historia de fotos prohibidas y un romance secreto que finalmente salió a la luz.

El mundo del espectáculo está en llamas. Lo que parecía un simple proyecto laboral terminó destapando una olla a presión de secretos, fotos de alto voltaje y un reencuentro que promete dinamitar la paciencia de Mauro Icardi. Wanda Nara y Agustín Bernasconi son los elegidos para protagonizar ¿Quieres ser mi hijo?, la nueva película que comenzará a rodarse el próximo 25 de abril en Uruguay.

Los detalles del proyecto Embed - Wanda Nara debutará en el cine acompañada por un antiguo romance y hay revuelo: de quién se trata Bajo la dirección de Pablo Guini, el mismo productor detrás de El Hilo Rojo, la película que separó a Pampita y Vicuña, este nuevo film busca explotar la química entre la empresaria y el joven actor, que tiene una métrica de casi 10 millones de seguidores en redes.

Wanda estuvo preparándose intensamente en su casa con un coach actoral, y mañana mismo arrancan los ensayos presenciales con Agustín Bernasconi. La trama, que se estrenará en la segunda mitad de este año, marca el debut de Wanda como actriz de cine, una apuesta que busca instalarla definitivamente en la pantalla grande. Aunque Guini asegura que Agustín audicionó entre 50 candidatos, el rumor en los pasillos de producción es que la elección fue a dedo y con un objetivo claro.

El affaire oculto Un poco de todo lo que pasó estos últimos días , entre rodaje , lanzamiento , shows y entrenamie Agustín Bernasconi. IG @agusbernasconi07 Pero el verdadero escándalo no está en el guion, sino en los antecedentes de la dupla. Según trascendió recientemente en SQP, el vínculo entre ellos no es nuevo. La historia se remonta al 2021, el año del "Wandagate". En aquel entonces, Icardi habría descubierto en el teléfono de su mujer fotos de Bernasconi desnudo y chats de tono elevado.