Esteban Mirol reveló la verdad oculta detrás del éxito de Wanda Nara en la televisión

A una semana de la entrega de los Premios Martín Fierro , donde Wanda Nara fue reconocida como Mejor Conductora, Esteban Mirol lanzó fuertes cuestionamientos sobre su desempeño al frente de MasterChef Celebrity. Sus declaraciones se dieron este lunes durante su participación en Sálvese Quien Pueda.

En medio de la conversación, el periodista fue tajante al dar su opinión sobre la mediática. "Chicos, entiendan esto: Wanda Nara es la peor conductora de televisión, pero es la mejor productora de televisión. ¿Quién produce Masterchef?" , disparó el comunicador, generando sorpresa entre los presentes.

Luego de escucharlo, Majo Martino intervino para remarcar la contradicción entre sus críticas y el reciente galardón que recibió Wanda: "Totalmente de acuerdo, pero ganó el Martín Fierro como Mejor conductora".

Sin intención de retroceder en sus dichos, Mirol profundizó su análisis y sostuvo que el verdadero talento de Wanda está detrás de cámara.

Esteban Mirol en Sálvese Quien Pueda El periodista habló en un móvil de Sálvese Quien Pueda. Captura de pantalla Youtube Eltrece.

"Le tendrían que haber dado como Mejor productora, se equivocaron, muchachos. Wanda es productora, ella armó, ella sabía que venía Maxi (Maxi López), para qué venía, que después iban a hacer la novela, que van a hacer lo otro. Por eso jamás lo iban a echar, por más que Maxi hiciera la peor milanesa del mundo", afirmó Esteban Mirol.