La picante frase de Wanda Nara que explotó en las redes y podría ser un dardo para Icardi: "Tengo una más..."
La exconductora de MasterChef lanzó un mensaje con doble sentido que reavivó la guerra con el delantero del Galatasaray.
Sin quedarse callada nunca, Wanda Nara volvió a ser noticia por su comportamiento en las redes sociales, pero esta vez la rompió. La empresaria y exconductora de MasterChef sabe perfectamente cómo sacudir el avispero, y esta vez no necesitó más que una historia de Instagram para desatar una ola de teorías.
Con un tono provocador y una frase que muchos interpretaron como un dardo venenoso directo al corazón de Mauro Icardi, la mediática encendió la mecha de una polémica que ya es tendencia absoluta en Argentina.
El fantasma del maní persigue a Icardi
Wanda Nara no da puntada sin hilo. A través de sus historias, la mediática disparó: “¿¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”.
Esta declaración, cargada de ironía, hizo que los internautas recordaran de inmediato el escándalo del año pasado, cuando tras la filtración de un video íntimo de Icardi, ella se burló utilizando la palabra “maní”. Aquella humorada terminó siendo un bombazo publicitario, y hoy muchos se preguntan si este nuevo posteo es una declaración de guerra personal.
Pero el "momento de furia" de la mediática no se quedó solo en Instagram. Recientemente, tras oficializar su vínculo con Martín Migueles, Wanda utilizó su cuenta de X para realizar un fuerte descargo contra quienes critican su presente sentimental.
Aunque el posteo fue borrado a los pocos minutos, el impacto fue total. “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados. Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo”, sentenció sin filtros. La empresaria dejó en claro que hablar mal sin pruebas habla más de la necesidad de "joderle la vida" al otro que de su propia realidad, manteniéndose firme frente a los ataques y demostrando que, para ella, el qué dirán está en un segundo plano.