La picante frase de Wanda Nara que explotó en las redes y podría ser un dardo para Icardi: "Tengo una más..."

La exconductora de MasterChef lanzó un mensaje con doble sentido que reavivó la guerra con el delantero del Galatasaray.

Wanda y sus comentarios más filosos en las redes sociales. / Instagram @wanda_nara

Sin quedarse callada nunca, Wanda Nara volvió a ser noticia por su comportamiento en las redes sociales, pero esta vez la rompió. La empresaria y exconductora de MasterChef sabe perfectamente cómo sacudir el avispero, y esta vez no necesitó más que una historia de Instagram para desatar una ola de teorías.

Wanda Nara (1) Wanda Nara, la reina de las indirectas, volvió a sacudir Instagram con un mensaje cargado de doble sentido. Fotos: captura de video / Telefe / Instagram: @mauroicardi. Con un tono provocador y una frase que muchos interpretaron como un dardo venenoso directo al corazón de Mauro Icardi, la mediática encendió la mecha de una polémica que ya es tendencia absoluta en Argentina.

El fantasma del maní persigue a Icardi Wanda Nara no da puntada sin hilo. A través de sus historias, la mediática disparó: “¿¿Envidiosa yo?? Mirá si voy a tener envidia, si ya tengo una más grande”.

posteo-ig-wanda-nara Wanda Nara dio que hablar con su comentario sobre tamaños, una vez más. Instagram @wanda_nara Esta declaración, cargada de ironía, hizo que los internautas recordaran de inmediato el escándalo del año pasado, cuando tras la filtración de un video íntimo de Icardi, ella se burló utilizando la palabra “maní”. Aquella humorada terminó siendo un bombazo publicitario, y hoy muchos se preguntan si este nuevo posteo es una declaración de guerra personal.

wanda nara, mauro icardi, martin migueles Mauro Icardi, nuevamente en la mira tras los filosos posteos de su exesposa sobre sus relaciones pasadas. Instagram @wanda_nara / Archivo MDZ Pero el "momento de furia" de la mediática no se quedó solo en Instagram. Recientemente, tras oficializar su vínculo con Martín Migueles, Wanda utilizó su cuenta de X para realizar un fuerte descargo contra quienes critican su presente sentimental.