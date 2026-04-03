¡Se enojó! El frío regreso de Wanda Nara al país con 18 valijas y un compañero cómplice: los motivos

La empresaria arribó al país junto a Martín Migueles tras semanas de tensión por la devolución de sus lujos personales.

Wanda Nara cruzando Ezeiza con un look de incógnito y rodeada de un operativo de seguridad privado. / Instagram @wanda_nara

Pasadas las primeras horas de este viernes, Wanda Nara aterrizó en suelo argentino y desató un verdadero escándalo logístico y mediático. La conductora no llegó sola: lo hizo acompañada por Martín Migueles y custodiada por un impresionante despliegue de 18 valijas.

Así llegó Wanda Nara de Maldivas. Sin embargo, lo que más impactó no fue el equipaje, sino el gélido silencio de la empresaria ante las cámaras de Puro Show, quienes aguardaban una respuesta sobre su escandaloso divorcio con Mauro Icardi.

El "operativo retorno" y el misterio de las 18 valijas de Wanda Nara Según dejó trascender su abogada, Ana Rosenfeld, en LAM, Wanda estuvo "atrapada" en Europa aguardando que Icardi le entregara sus pertenencias. “Todavía está esperando que le den la famosa mudanza que Mauro le dijo que sacó las cosas de ella que tenía en la casa de Estambul”, disparó la letrada.

wanda nara martin migueles (2) Martín Migueles, el fiel ladero de la empresaria que también optó por el silencio ante la prensa. Captura TV Puro Show Este conflicto no solo involucra vestidos de alta costura, sino objetos sentimentales de sus cinco hijos que el futbolista habría retenido como moneda de cambio en una separación que se pone cada vez más picante.

wanda-nara-martin-migueles Wanda Nara y su gran amor actual: Martín Migueles. Instagram @wanda_nara Al cruzar la puerta de arribos, el clima se cortaba con una tijera. Ni Wanda ni Migueles emitieron palabra ante las consultas sobre si Mauro había rechazado al juez de la causa. Mientras Martín se refugiaba en su celular para evadir al cronista, la empresaria caminó con paso firme, ignorando los pedidos de una declaración sobre su estadía en los diferentes lugares donde se quedaron.