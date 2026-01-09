"Me siento patético": la cruda autocrítica de Luciano Castro por destruir su relación con Griselda

Luciano Castro enfrentó las cámaras y reconoció el calvario emocional que vive tras admitirle la verdad a la protagonista de Envidiosa.

El actor asumió toda la responsabilidad por la ruptura con Griselda Siciliani tras serle infiel. / Captura TV

En una charla a corazón abierto y visiblemente afectado en el programa Intrusos, Luciano Castro rompió el silencio sobre el engaño que dinamitó su vínculo con Griselda Siciliani. Lejos de la postura de seductor invencible a la que tiene acostumbrados a sus fans, el actor se mostró totalmente vulnerable y no escatimó en duros calificativos hacia su propia conducta.

Luciano Castro reveló el desgarrador momento en que le admitió todo a Griselda Siciliani Luciano Castro hablo sobre el escandalo. Durante la entrevista, el ex de Sabrina Rojas se sometió a una autocrítica feroz, analizando el patrón de comportamiento que parece perseguirlo en cada uno de sus romances. Sin buscar excusas, Castro fue tajante sobre la percepción que tiene de sí mismo en este inicio de 2026: “Escucharme me da mucha vergüenza, me siento patético, me siento patético”.

La angustia del actor escaló al referirse a la reincidencia en sus errores, admitiendo con dolor: “Después también me da mucha tristeza encontrarme otra vez en el mismo lugar”.

Escándalo total: se filtraron nuevos audios de Luciano Castro y crecen los rumores de infidelidad El momento más tenso de la nota llegó cuando Luciano describió la secuencia exacta en la que la verdad salió a flote dentro de la pareja. Para él, nada fue peor que enfrentar cara a cara a Siciliani para confesarle su deslealtad: “En un segundo, cuando le tuve que contar a Griselda todo”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Luciano Castro y Griselda Siciliani están en pareja. Captura de pantalla Instagram Castrolucianook. Luciano Castro también reflexionó sobre su facilidad para sabotear su propia felicidad, reconociendo una tendencia autodestructiva que no puede frenar. “Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato así las destruyo”, lanzó con una honestidad brutal que sorprendió incluso a los panelistas del programa de Flor de la V.