Griselda Siciliani confesó cómo reaccionó cuando se enteró de la infidelidad de Luciano Castro

En La mañana con Moria, Griselda Siciliani reveló cómo fue su reacción al conocer el polémico audio de Luciano Castro y explicó cómo atraviesa la situación.

Durante una charla distendida pero cargada de definiciones en La mañana con Moria, Griselda Siciliani habló desde Mar del Plata, como nunca antes sobre el episodio que puso a Luciano Castro en el centro de la polémica. La actriz se refirió al revuelo que generó la difusión de un audio comprometedor que involucró a su pareja con otra actriz y explicó cómo atravesó ese momento puertas adentro.

Lejos de esquivar el tema, la artista reconstruyó cómo se enteró de la situación y describió el impacto inmediato que le generó la noticia. "Yo estaba viendo el teléfono así... y de golpe me aparece la noticia: 'Se filtró audio de Luciano Castro'", relató, marcando el punto de quiebre que dio inicio al escándalo mediático.

portada luciano castro En los últimos días, se conoció un polémico audio que el actor le envió a otra mujer. Según contó, no dudó en hablarlo directamente con Castro y apeló a la franqueza que caracteriza a su vínculo. "Le pregunto a él... y le digo: '¿Es cierto?'. Me dice: 'Sí, es cierto'", recordó Siciliani, dejando en evidencia que entre ambos prima un acuerdo basado en decir las cosas de frente, incluso cuando incomodan.

La reacción inicial de la actriz mezcló sorpresa y una rápida lectura del impacto público que tendría el tema. "Uy, boludo, esto va a ser un escándalo", fue la frase que le salió de manera espontánea al tomar dimensión de lo que se venía.

Esto fue lo que dijo Griselda Siciliani en La mañana con Moria sobre Luciano Castro Griselda Siciliani Habló Sobre La Infidelidad De Luciano Castro Más allá del hecho puntual, Griselda Siciliani se explayó sobre la dinámica de su relación y explicó que no funciona bajo los códigos tradicionales de control o reproche. "No tenemos ese vínculo en donde él necesita negar nada porque no hay nada que yo le vaya a... no lo voy a retar porque se quiso levantar una mina", aclaró la artista, con su habitual tono directo.