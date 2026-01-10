Revelaron el nombre de la presunta amante de Luciano Castro y las pruebas son contundentes: de quién se trata

Pasaron algunos días para que: un audio se convirtiera el meme del país, una mujer tratara de justificar a su pareja y que otra personaje se diera a conocer en esta historia. Luciano Castro no para de ser noticia si de chimento se trata y esta vez, la situación podría empeorar con Griselda Siciliani .

Lo que comenzó como rumores aislados se ha transformado en un efecto dominó de revelaciones que ponen en jaque su imagen pública. A las recientes confesiones de Sarah Borrell sobre sus coqueteos con el actor, se suma ahora un nuevo nombre a la lista de conquistas polémicas: la conductora y modelo Tamara Bella .

La encargada de detonar esta nueva bomba fue la periodista Fernanda Iglesias en el ciclo Puro Show. Según la panelista, el vínculo entre el actor y la modelo no se gestó en un set de televisión, sino en el ámbito cotidiano.

Revelaron que Luciano Castro tendría una nueva amante: quién es y cómo se conocieron

"En Pilar, donde viven, el rumor es que Luciano tendría encuentros con Tamara ", afirmó Iglesias. La cercanía geográfica y la rutina familiar habrían sido el punto de partida: "Se conocieron como padres del colegio de sus respectivos hijos", detalló, aclarando con ironía que "no son relaciones sexoafectivas, porque no sé si hay afecto".

Inicialmente, la situación se manejó con hermetismo. Nancy Duré aportó que, al ser consultada, Tamara Bella intentó desmarcarse con una respuesta ambigua: "Yo no confirmé nada". Incluso, en un mensaje de voz, la modelo intentó cerrar el tema diciendo: " A Luciano Castro lo conozco sólo del colegio" .

Sin embargo, Duré puso el foco en un patrón de conducta recurrente del actor: "El modus operandi de Castro es decir que está soltero". Esta afirmación sería la clave para entender el conflicto desatado horas más tarde.

Luciano Castro y Griselda Siciliani Luciano Castro y Griselda Siciliani. Captura de pantalla Instagram Castrolucianook.

El giro dramático de la historia llegó en las últimas horas a través del programa Sálvese Quien Pueda (SQP). Lejos de la negación inicial, trascendió la versión real de los hechos que deja muy mal parado al actor frente a su expareja, Griselda Siciliani.

Bella expresó "no estar con hombres casados", pero Luciano Castro le habría asegurado que se encontraba soltero, cuando en realidad estaba con Siciliani.